Nico Rosberg denkt dat Lewis Hamilton een enorm zware dobber aan Charles Leclerc gaat krijgen bij Ferrari. Als de zevenvoudig wereldkampioen zijn vorm weet te hervinden, zou hij echter in staat moeten zijn voor de Monegask te eindigen.

Het is al maandenlang een van de meest geanticipeerde aspecten van het aankomende Formule 1-seizoen: het debuut van Lewis Hamilton bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt in de herfstdagen van zijn carrière het succes terug te kunnen brengen naar Maranello, en in het rood beslag te leggen op zijn felbegeerde recordbrekende achtste wereldtitel. Hamilton kende echter een zwak 2024 en werd er in de kwalificatie met negentien tegen vijf afgeveegd door teammaat George Russell. Heeft de veertigjarige Brit het vuur nog wel?

Hamilton versus Leclerc

Nico Rosberg denkt dat als de lijn van 2024 zich doortrekt, Hamilton het tegen Charles Leclerc af zal leggen bij Ferrari: "Charles zal op hetzelfde level als George Russell zitten", klinkt het bij Sky F1. "Dat is zo'n beetje het beste niveau van de nieuwe generatie, met uitzondering van Max Verstappen. Die zat weer wat hoger. Lewis heeft het op dit moment gewoon moeilijk, en we weten niet zo goed waarom. Als het zo blijft, zal Leclerc hem op dezelfde manier verslaan zoals Russell hem verslaat. Maar Lewis is de beste aller tijden..."

Het vuur moet ontbranden

De wereldkampioen van 2016 vervolgt: "We geven hem het voordeel van de twijfel dat hij terug kan keren naar zijn goede vorm, en dan zou hij aan het eind van het jaar iets voor Charles moeten staan. Ik denk dat ze [bij Ferrari] hopen dat zijn vuur weer ontbrand zodra hij in de auto stapt, en dat hij zijn vorm kan hervinden. Het moet moeilijk voor Lewis zijn geweest, een heel jaar wetende dat je weg gaat bij Mercedes. Ik denk dat het daarom wat op en neer is gegaan. Dat voordeel van de twijfel verdient hij."

