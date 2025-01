Op social media zijn pijnlijke beelden opgedoken. Te zien is hoe iemand op de openbare weg crasht met de peperdure Ferrari F40 van Lando Norris. De McLaren-coureur zat niet zelf achter het stuur.

Voor veel coureurs in de Formule 1, is hun liefde voor de racerij en auto's niet beperkt tot de koningsklasse. Zo houden verschillende rijders er een indrukwekkend wagenpark op na. Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben meerdere zeldzame en peperdure bolides in hun bezet, terwijl Charles Leclerc onder andere de trotse eigenaar is van een Ferrari Daytona SP3. Ook Lando Norris heeft verschillende auto's op zijn naam staan, al zal een daarvan voorlopig even niet meer op de openbare weg te zien zijn.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari F40 van Norris gecrasht in Monaco

Een tijdje geleden ging het nieuws al rond dat de Ferrari F40 van de McLaren-coureur gecrasht zou zijn op de openbare weg in Monaco. Daar zijn nu voor het eerst videobeelden van opgedoken. Norris zou op het moment van de crash in het buitenland zijn geweest, en iemand anders in de bolide hebben laten rijden. Wie er achter het stuur zat, is niet bekend. De Ferrari F40 heeft een basisprijs van ongeveer twee miljoen euro. Het zal dan ook een duur geintje worden om de rode koets weer volledig op te lappen.

