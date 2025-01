Vijf redenen waarom Lewis Hamilton dit jaar zijn achtste wereldkampioenschap pakt

Lewis Hamilton is officieel een coureur van Scuderia Ferrari geworden in de Formule 1. Na zeven wereldkampioenschappen te hebben verdiend met een Mercedes-krachtbron, zal hij het vanaf dit jaar in het rood gaan proberen. Dit is waarom 2025 het seizoen van Hamilton gaat worden.

Het was al in 1998 dat Lewis Hamilton, op dertienjarige leeftijd, zijn eerste Formule 1-contract kreeg aangeboden. Na verschillende kartwedstrijden in het Verenigd Koninkrijk te hebben gewonnen, bood toenmalig teambaas Ron Dennis hem een plekje aan in het juniorprogramma van McLaren-Mercedes en in het contract stond een optie voor een F1-zitje. Het vertrouwen van Dennis in het talent van Hamilton werd beloond: hij versloeg regerend titelwinnaar en teamgenoot Fernando Alonso in zijn debuutseizoen in 2007 en sleepte een jaar later zijn eerste wereldkampioenschap binnen. Voor 2013 besloot Hamilton over te stappen naar het fabrieksteam van Mercedes. Hij werd voor gek verklaard dat hij McLaren had verlaten, maar dankzij de transfer naar de Zilverpijlen staat de teller inmiddels op zeven WK-titels. Op 1 februari 2024 kondigde Ferrari aan dat Hamilton hun nieuwe aanwinst zou worden voor het F1-seizoen van 2025.

Snelle aanpassing Hamilton en Ferrari met beste auto

Hamilton gaat dit jaar de teller op acht zetten. De Brit kan zich ontzettend snel en gemakkelijk aanpassen aan een nieuwe situatie. Je verslaat niet zomaar je teamgenoot die regerend kampioen is, in je debuutseizoen. De transitie bij Mercedes verliep eveneens vlekkeloos met zes wereldtitels in zijn eerste acht jaar bij het team. Hij zal zich ongetwijfeld snel thuis voelen bij Ferrari. Het is immers Frédéric Vasseur die momenteel de leiding heeft over de Scuderia. Vasseur was Hamiltons teambaas in de Europese Formule 3 in 2005 en GP2 in 2006, toen hij kampioen werd.

Als we kijken naar de wagen zelf, dan kan Ferrari er tevens goed voorstaan in 2025. De auto's zullen dit seizoen slechts een evolutie zijn van vorig jaar en de focus zal gelegd worden op 2026, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede zullen doen. De ogen waren vorig jaar niet echt op Ferrari gericht, aangezien Max Verstappen met Red Bull Racing kampioen werd bij de coureurs, terwijl de constructeurstitel naar McLaren ging dankzij Lando Norris en Oscar Piastri. Maar waar Verstappen de eerste helft van het seizoen domineerde en McLaren over het gehele seizoen het sterkst was, vonden we Ferrari bovenaan in de tweede helft van 2024. De rode wagens scoorden namelijk de meeste punten na de zomerstop. Weet Ferrari die ontwikkelingslijn door te trekken tijdens deze winterstop, dan hebben ze tijdens de seizoensopener in Australië de beste papieren in handen.

Fouten van McLaren en fouten van Norris

McLaren had voor afgelopen seizoen meer dan een decennium niet consistent kunnen vechten voor overwinningen en dat was te merken. Wil het papajakleurige team dit jaar beslag leggen op het rijderskampioenschap met Norris of Piastri, dan zijn er 'nieuwigheidsfoutjes' waar ze van af moeten zien te komen. Denk aan de punten die McLaren is misgelopen op bijvoorbeeld de strategie in Canada of Groot-Brittannië alleen al. Tijdens een safety car in de eerstgenoemde Grand Prix haalden ze Norris te laat naar binnen, wat hem de leiding kostte aan de uiteindelijke winnaar Verstappen. Op Silverstone was Piastri op dezelfde manier het haasje en werd Norris in de laatste stint op de verkeerde compound gezet. Ook het gerommel met teamorders, zoals we dat zagen in Hongarije en Italië, is iets wat McLaren zich niet meer kan veroorloven.

Er zijn niet alleen punten waarop McLaren moet verbeteren om Hamilton in de Ferrari aan te kunnen, maar ook punten waarop Norris moet verbeteren. Hij kwam Verstappen tegen tijdens onder andere de Grands Prix van Oostenrijk, de Verenigde Staten en Mexico-Stad, waarbij het elke keer tranen was voor Norris. Hij was degene die uitviel op de Red Bull Ring, terwijl Verstappen nog wat punten kon scoren en zijn leiding kon uitbreiden. Op het Circuit of the Americas was het Norris die met een straf aan zijn broek aan de finish kwam en het podium moest opgeven. Hij finishte weliswaar voor Verstappen op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar door het gevecht met de Nederlander kwam hij in de slotfase tijd tekort om de uiteindelijke winnaar Carlos Sainz in te halen. Norris zal het dit jaar niet alleen tegen Verstappen, maar ook tegen Hamilton moeten opnemen, en hij zal daar niet succesvol in zijn, als hij niet even hard terug durft te vechten.

Problemen Red Bull-bolide

Red Bull Racing mag dan wel de coureur hebben die momenteel als de beste wordt gezien in de Formule 1, maar dan moeten ze Max Verstappen wel een competitieve auto kunnen geven. Het proberen op te lossen van de balansproblemen was hun grootste uitdaging tijdens het afgelopen seizoen en echt opgelost is het nog steeds niet. De energiedrankfabrikant is een aantal sleutelpersonen kwijtgeraakt en dat is te merken. Adrian Newey is sinds halverwege vorig jaar niet meer actief als ontwerper bij Red Bull en gaat vanaf aankomende maart aan de slag bij Aston Martin. Newey is briljant, maar niet per se het antwoord op alles. Daar is het dus bij lange na niet bij gebleven. Ontwerper Rob Marshall heeft zich bij McLaren gevoegd en Andrea Stella kan niet blijer zijn met zijn bijdrage. "Rob arriveerde met een schat aan ervaring, technische kennis en vanuit dat oogpunt een reputatie", vertelde de teambaas dan ook tegenover Autosport. "Als ik iets te zeggen heb, dan is het wel dat we nog meer onder de indruk zijn dan we hadden verwacht." De teamleider van de aerodynamica-afdeling, een hoofdmonteur, de sportief directeur en de hoofdstrateeg hebben inmiddels ook hun baan opgezegd bij Red Bull. Als het team geen auto kan ontwikkelen met een breder werkvenster, dan zit Verstappen in 2025 in de problemen. Op zo'n grote voorsprong zoals hij die kon creëren in 2024, hoeven we dit jaar niet te rekenen.

2025 gaat het seizoen worden van Hamilton dankzij het feit dat hij in staat is zich snel aan te passen en omdat Ferrari hard op weg is de beste auto te hebben. Daarnaast zal hij gebruik kunnen maken van de zwakke plekken van zijn rivalen: fouten bij McLaren kruipen er nog steeds in evenals bij Norris. Red Bull zal ondertussen in de fabriek hard aan de slag moeten om een oplossing te vinden voor de balansproblemen, anders kunnen we Verstappen wegstrepen.

