Ferrari-CEO Vigna wijst naar Hamilton: "Hij gelooft dat wij iets van hem kunnen leren"

Voor Lewis Hamilton staat er een nieuw team op hem te wachten in 2025. De zevenvoudig kampioen heeft afgelopen jaar het hoofdstuk met Mercedes afgesloten en Ferrari-CEO Benedetto Vigna legt op een persconferentie in Milaan uit dat de Scuderia staat te popelen om te zien wat de veertigjarige coureur achter het stuur van een Ferrari kan laten zien.

Hamilton sluit bij Ferrari aan met een aantal bekende gezichten. Teambaas Frédéric Vasseur was de teambaas van Hamilton bij ART Grand Prix (2006). Daarnaast zijn er een aantal gezichten vanuit Mercedes mee verhuist. Loïc Serra maakte in 2023 al zijn vertrek bekend bij de Zilverpijlen en sloot in oktober 2024 aan. Ook is Jerome D'Ambrosio, voormalig plaatsvervanger van Toto Wolff bij Mercedes, verkaste naar Maranello. Race-engineer Peter Bonnington zal echter wel bij het Duitse team blijven, waardoor Hamilton het voor het eerst sinds jaren zonder de vertrouwde stem van 'Bono' in zijn oren moet doen.

Verwachtingen zijn hooggespannen

Vigna legt uit dat er enthousiasme is over de komst van de zevenvoudig wereldkampioen. "Er is veel interesse van buiten het bedrijf, maar ook intern heerst er veel opwinding. Lewis begint volgende week. We zijn bijna overal klaar voor, en natuurlijk zijn de verwachtingen hooggespannen", zo laat hij niets aan de verbeelding over. Hamilton zal aansluiten bij het team waar Charles Leclerc al sinds 2019 zit en het duo zal ervoor moeten zorgen dat er resultaten worden geboekt, maar daarvoor zal het ook moeten gaan samenwerken.

Vigna: 'Hij gelooft dat wij van hem kunnen leren'

Dat Hamilton op veertigjarige leeftijd bij de Scuderia aansluit, daar zit Vigna niet zo mee. "Op veertigjarige leeftijd stelt hij zichzelf op de proef door een uitdaging aan te gaan waarbij hij na zoveel jaren in een Angelsaksische context nu te maken krijgt met de Latijnse cultuur." Dat roept overigens wel de nodige vragen op bij de CEO van het legendarische merk: "Wat zal hij ons brengen? Dat zullen we zien, maar zonder twijfel een schat aan ervaring – we hebben het over een zevenvoudig wereldkampioen. Hij gelooft dat wij iets van hem kunnen leren, net zoals hij iets van ons zal leren."

