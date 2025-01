Lewis Hamilton is officieel in dienst bij het team van Ferrari en de Britse rijder staat op het punt om de eerste meters voor zijn nieuwe team te gaan maken. Volgende week zal de man uit Stevenage meters gaan maken, zowel virtueel als op het circuit.

De Scuderia beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Artikel gaat verder onder video

Eerste meters

Dit jaar gaat het dus gebeuren en de Britse rijder hoopt vanzelfsprekend dit seizoen een gooi te doen naar de wereldtitel. Inmiddels is de zevenvoudig wereldkampioen nu officieel in dienst bij de Italiaanse renstal en dus is het afwachten op de eerste meters die hij maakt in de rode iconische bolide. De eerste meters op het asfalt waren al even bekend, daar Hamilton samen met het team van Ferrari op 22 januari naar verwachting voor het eerst meters gaat maken op het eigen oefencircuit van Fiorano.

Simulator

Dat is echter niet de eerste keer dat Hamilton racewerkzaamheden voor zijn nieuwe werkgever zal gaan uitvoeren. De 40-jarige rijder zal namelijk op 20 januari al in de simulator stappen in de fabriek van Ferrari om zijn nieuwe racespeeltje virtueel aan de tand te voelen, zo weet AutoRacer te melden. Daarmee begint de Brit de voorbereidingen op het vechten voor zijn felbegeerde achtste titel.

Gerelateerd