Volgens bronnen van The Race heeft Kick Sauber een akkoord bereikt met Red Bull Racing over het eerder losweken van sportief directeur Jonathan Wheatley. De Brit zou aanvankelijk in juli beginnen bij het Zwitserse team, maar de startdatum wordt volgens het medium vervroegd naar begin april.

In 2024 zijn er een aantal sleutelpersonen van het succes van Red Bull Racing vertrokken. Zo maakte Adrian Newey bekend dat hij dit jaar in Aston Martin zijn nieuwe werkgever heeft gevonden. Het hoofd van de strategie, Will Courtenay zal in 2026 aansluiten bij McLaren als technisch directeur en ook van Wheatley wordt afscheid genomen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tombazis wuift kritiek op boetes weg: 'Wordt niet uitgegeven aan kerstfeestjes'

Red Bull en Sauber bereiken akkoord

Woensdag maakte Kick Sauber bekend dat 'Team Representative' Alessandro Alunni Bravi eind januari zal vertrekken bij het team. Daarmee verliest Kick Sauber het gezicht van de renstal, totdat Wheatley aansluit. De Brit kan echter rekenen op een vervroegde indiensttreding bij Sauber. Red Bull Racing en Sauber zouden, naar verluidt, een akkoord hebben bereikt om Wheatley vanaf 1 april te laten beginnen. Dat betekent dat Wheatley twee Grands Prix aan zich voorbij moet laten gaan en voor de Grand Prix van Japan, wat op 6 april plaatsvindt, aansluit bij Sauber.

Gerelateerd