Volgens Nikolas Tombazis is de kritiek op de boetes van de FIA wat overdreven. De directeur van de eenzitters stelt dat al het geld op een nuttige manier wordt besteed en dat de kritiek vaak uit emotie komt, maar dat hij prima kan verklaren waar de internationale autosportbond de bedragen aan uitgeeft.

Afgelopen seizoen werd er in totaal zo'n 270.000 euro aan boetes geïnd door de FIA. Max Verstappen grapte in 2021 nog, toen hij een boete van 50.000 euro kreeg voor het aanraken van de achtervleugel van de Mercedes van Lewis Hamilton, dat de FIA flink kan uitpakken met een etentje. Op een iets serieuzere noot gaf George Russell vorig jaar aan dat de FIA wat transparanter moet zijn over waar het geld van de boetes naartoe gaat.

FIA wordt niet gestuurd door aandeelhouders

Tombazis heeft die kritiek ook meegekregen en stelt in gesprek met de Britse tak van Motorsport.com dat de FIA geen winst maakt met de boetes. "De FIA is geen winstgevende organisatie. We hebben geen aandeelhouders die naar beurscijfers kijken en hopen dat de aandelenkoers stijgt of dat ze meer dividend krijgen of iets dergelijks. Al het geld wordt besteed aan wat als nuttige aspecten wordt beschouwd, of het nu gaat om veiligheid, de basis van de motorsport, of soms andere projecten die met verkeersveiligheid te maken hebben", zo verklaart Tombazis.

'Geld gaat niet naar kerstfeestjes'

Dat de coureurs tegenwoordig zoveel kritiek hebben op de boetes, ligt volgens Tombazis ook simpelweg aan het feit dat niemand het leuk vindt om een boete te krijgen en dat de emotie van dat moment ook meespeelt. "Ik denk dat deze vraag soms een beetje wordt beïnvloed door de emoties van het moment, van welke boete dan ook die wordt besproken. Ik begrijp dat iedereen die een boete betaalt, zich altijd een beetje geërgerd voelt en zich enigszins benadeeld kan voelen. Maar er zijn zoveel verschillende soorten projecten dat je onmogelijk kunt concluderen dat dit geld op de een of andere manier wordt uitgegeven aan kerstfeestjes of iets dergelijks."

FIA zet het geld in voor 'nobele' projecten

Tombazis wijst vervolgens naar de projecten van de FIA, die gefinancierd worden door onder anderen de boetes. "Wat ik met absolute zekerheid kan zeggen, is dat boetes van coureurs in een bepaalde sport niet een andere sport of categorie subsidiëren. Maar als je kijkt naar andere initiatieven, zoals onze campagnes, bijvoorbeeld tegen online misbruik, en alle grassrootsprojecten waar we het eerder over hadden, of veiligheidsprojecten, dan geloof ik dat dit nobele manieren zijn om dat geld te besteden. En dat geld draagt daar zeker aan bij", aldus de directeur van de eenzitters bij de internationale autosportbond.

