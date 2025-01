De 44-jarige Vitantonio Liuzzi gelooft nog altijd in een tweede leven in de Formule 1 en onthult dat hij zijn CV richting Cadillac wilde sturen, want de honger is er nog altijd.

De Italiaan startte in 2005 in de Formule 1 en reed dat seizoen vier races voor Red Bull Racing en zou de twee seizoenen erna racen voor zusterteam Scuderia Toro Rosso (Visa Cash App RB). Na twee seizoenen langs de kant te hebben gestaan, sloot hij in 2009 aan als vaste rijder van Force India en in 2011 maakte hij zijn laatste seizoen als Formule 1-coureur door, bij het team van HRT.

Liuzzi doet serieuze gooi naar zitje bij Cadillac

Liuzzi vindt zichzelf nog altijd rijp voor de Formule 1 en onthult in de Inside Line F1 Podcast dat hij serieus overweegt om een gooi te doen naar een zitje bij het team dat vanaf 2026 als elfde op de startgrid staat: Cadillac. "Ik sta ervoor open. Eigenlijk wilde ik mijn CV sturen, Als je me kunt helpen met Andretti! Ik ben er nog steeds klaar voor", zo vertelt hij. Ter vergelijking wijst Liuzzi naar 'The Hulk': "Ik ben net als Hülkenberg, die sprong altijd in teams en nu is hij gesetteld. Ik ben er klaar voor, de honger is er nog steeds." Mocht Cadillac daadwerkelijk geïnteresseerd zijn en de Italiaan in dienst nemen dan zou Liuzzi daarmee direct de oudste coureur van het veld zijn met zijn 44 jaar. Fernando Alonso draagt met zijn 43 jaar momenteel die titel en ook Lewis Hamilton heeft inmiddels de veertig bereikt. De zevenvoudig kampioen vierde dinsdag zijn verjaardag.

