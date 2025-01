Williams aanwinst Carlos Sainz benadrukt dat teamgenoot Alexander Albon niet te onderschatten is. Albon nam het in de opstapklassen tegen onder anderen Lando Norris, Charles Leclerc en George Russell op en het drietal is al jaren onder de indruk van de Williams-coureur.

Sainz moest eind 2024 bij Ferrari verkassen, omdat Lewis Hamilton zijn plekje bij het team inneemt. De Spanjaard was lange tijd aan het rondkijken en werd ook eventjes genoemd bij Mercedes en Red Bull Racing. Uiteindelijk koos Sainz voor Williams en was het vooral de belofte van het team dat hem heeft overgehaald, zo vertelde hij destijds. Voorlopig moet Williams knokken om de punten, maar bij elk team waar Sainz heeft gezeten, zijn er stappen naar voren gezet.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz zag dat rivaliteit met Verstappen bij Toro Rosso werd aangemoedigd

Sainz en Albon moeten Williams vooruit duwen

Sainz gaat bij Williams samen met Albon aan de kar trekken. Laatstgenoemde kwam in het verleden uit Toro Rosso (Visa Cash App RB) en werd in 2019 en 2020 naast Max Verstappen gezet bij Red Bull Racing. Die periode zakte de Britse Thai door het ijs, maar Williams nam hem in 2022 aan en sindsdien heeft Albon aan eerherstel kunnen werken.

OOK INTERESSANT: Sainz senior baalt van uitblijven plekje topteam voor zoon: "We moeten niet opgeven"

Albon: "Mensen weten niet hoe snel Alex is"

Voor Sainz betekent het een nieuw avontuur en hij is niet van plan om Albon te onderschatten. In de Beyond the Grid Podcast vertelt hij uit: "Ik beschouw hem niet alleen als een heel goede coureur, maar ook als een geweldig mens. Ik denk dat als je de andere 19 coureurs op de grid vraagt: 'Wie denk je dat een van de echt goede kerels op de grid is?' Dan zouden ze allemaal Alex zouden zeggen." Over de rauwe snelheid van Albon kan Sainz weinig zeggen, maar hij heeft dan ook bij anderen informatie ingewonnen: "Ik ben nooit teamgenoot geweest van Alex, ik heb zijn data nooit gezien, maar ik heb natuurlijk Lando, Charles en George gevraagd, die met Alex hebben geracet, en zij zeggen allemaal dat mensen niet weten hoe snel Alex is."