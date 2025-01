Mark Hughes is van mening dat Max Verstappen in zijn eentje het seizoen van Red Bull Racing en de relatie van zijn kamp met het team van teambaas Christian Horner zowel met zijn sportieve prestaties op de baan als zijn uitspraken buiten de baan heeft gered.

Bij Motor Sport stelt Hughes dat Verstappen het seizoen van Red Bull niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten heeft gered. "Zijn leiderschap kwam voort uit de omstandigheden van het seizoen van Red Bull. Met name de spanningen als gevolg van de controverse rond Horner aan het begin van het seizoen. De manier waarop Max met de machtsstrijd omging was verhelderend."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff over relatie met Jos en Max Verstappen: 'Door smerige spelletjes in 2021 aangetast'

Verstappen gaf 'impliciete boodschap' af richting Horner en Red Bull

Hughes zag zeker rondom de periode dat de toekomst van adviseur Helmut Marko onzeker was, Verstappen ingrijpen. "Helmut Marko was betrokken bij deze strijd, en die man heeft Verstappen bijna eigenhandig naar de F1 gehaald. Verstappen schaarde zich niet achter Jos, bleef vriendelijk tegen iedereen, maar ging zijn eigen weg. Hij sprak zijn steun uit voor Marko: Als hij gaat, dan ga ik ook." Hughes stelt dat dit een duidelijke boodschap was richting het kamp van Horner. "Verstappen gaf hiermee een impliciete boodschap af aan Horner dat hij zijn hand niet moest overspelen. Daarna hielp hij het evenwicht te herstellen. Hij ging door met zijn verplichtingen en bleef beschaafd tegen iedereen, inclusief Horner."

'Verstappen zorgde dat de twee partijen niet uit elkaar gingen'

Zeker Jos Verstappen was kritisch richting Horner en Red Bull, maar Max kwam uiteindelijk tussen de twee partijen. Daardoor gingen de twee partijen niet uit elkaar, aldus Hughes. "Verstappen zorgde ervoor dat dit niet zou gebeuren. De combinatie van die gezellige, gemakkelijke, gelijkgestemde vent buiten de auto (de Sophie-kant) en het compromisloze, competitieve monster aan de binnenkant (de Jos-kant) is een groot deel van zijn kracht. Er waren veel ingrediënten om zijn seizoen te verpesten. Het is bijzonder hoe goed Verstappen alles bij elkaar heeft weten te houden in 2024."

Gerelateerd