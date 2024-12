In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op de laatste dag van 2024 kwam naar buiten dat Ferrari in 2025 met een flink veranderde auto aan het seizoen gaat beginnen en haalde de nieuwe auto volgens de geruchten ook de crashtest meteen, liet Helmut Marko weten goed nieuws te hebben voor Max Verstappen, gaf Kelly Piquet een hint over wanneer de baby verwacht kan worden en lieten Tom Coronel en Giedo van der Garde hun licht schijnen op de duels tussen Verstappen en Lando Norris in 2024. Dit is de GPFans Recap van 31 december.

Kelly Piquet deelt hint over wanneer zij en Verstappen hun eerste kindje verwachten

Aan het einde van het seizoen 2024 maakten Kelly Piquet en Max Verstappen via social media bekend dat ze hun eerste kind samen verwachten. Er was echter nog veel onduidelijkheid over wanneer het kind zou komen. Kelly Piquet heeft hier nu zelf een hint over gegeven.

Marko ziet goed nieuws voor Verstappen: "Die problemen lijken verholpen"

Max Verstappen en Red Bull Racing zagen volgens Helmut Marko in 2024 veranderingen in de pikorde op gang komen in F1. Volgens de Oostenrijker is er echter goed nieuws over een groot probleem dat het in 2024 allemaal erg lastig maakte.

'Goed nieuws voor Hamilton, Leclerc en Ferrari: compleet nieuwe auto doorstaat crashtest'

Het jaar 2025 is nog niet begonnen, maar er is al goed nieuws vanuit het Italiaanse kamp. Ferrari zou namelijk de crashtest hebben uitgevoerd en de nieuwe auto voor komend seizoen zou hiervoor zijn geslaagd.

Race pace: wie was in 2024 na 24 races gemiddeld de snelste coureur in F1?

Het seizoen 2024 leverde veel spektakel, maar vooral meer spanning op. Veel teams kwamen dichter in de buurt en gingen zelfs over Red Bull Racing heen, waardoor ook meer coureurs wonnen en op het podium stonden. Wie had gemiddeld de beste race pace in 2024?

Van der Garde over Norris vs Verstappen: "Je zag dat de vriendschap daar wat verslechterde"

Tom Coronel en Giedo van der Garde hebben teruggeblikt op het F1-seizoen 2024 en de duels tussen Max Verstappen en Lando Norris die zowel de fans als de analisten vaak bezig bleken te houden het afgelopen seizoen.

