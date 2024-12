Max Verstappen en Red Bull Racing zagen volgens Helmut Marko in 2024 veranderingen in de pikorde op gang komen in F1. Volgens de Oostenrijker is er echter goed nieuws over een groot probleem dat het in 2024 allemaal erg lastig maakte.

Verstappen en Red Bull Racing vlogen begin 2024 uit de startbokken door zeven van de eerste tien races te winnen. In Europa werd de auto echter minder, waren er correlatieproblemen en werd de concurrentie - vooral McLaren en Ferrari - sneller en sneller. Aan het einde van het seizoen won Verstappen wel het kampioenschap, maar bij de constructeurs won McLaren en zag Red Bull de reeks aan kampioenschappen ten einde komen.

Marko over verbeteringen in windtunnel

In gesprek met Sport.de zegt Marko dat het team weet wat de grootste uitdaging gaat zijn richting het nieuwe seizoen. "De grootste uitdaging voor de ingenieurs is een auto bouwen die een breder werkvenster heeft. We moeten daarnaast sterk zijn op alle circuits. Het is duidelijk dat het rijden over de kerbs één van onze zwakke plekken was. Als ik de woorden van Max mag gebruiken: de auto sprong als een kangoeroe. Dat heeft ons zeer veel tijd gekost vorig jaar. In de windtunnel lijken die problemen verholpen te zijn, maar we zullen het zien tijdens de test in Bahrein."

Marko over vertrek Newey

Dit zal allemaal echter wel moeten gebeuren zonder de expertise en ervaring van Adrian Newey, die in 2025 gaat beginnen bij Aston Martin. Marko baalt daarvan, maar heeft ook alle vertrouwen in de nieuwe engineers. "Contracten lopen nou eenmaal af in de Formule 1. Als je dan ook nog eens vier jaar lang het dominante team bent, dan wil de concurrentie jouw personeel. We hebben gelukkig een hele grote groep jonge ingenieurs, dus in de breedte zitten we zeker goed. Ik weet zeker dat het allemaal goed zal komen."

