Het seizoen 2024 leverde veel spektakel, maar vooral meer spanning op. Veel teams kwamen dichter in de buurt en gingen zelfs over Red Bull Racing heen, waardoor ook meer coureurs wonnen en op het podium stonden. Wie had gemiddeld de beste race pace in 2024?

Motorsport.com besloot de cijfers van alle 24 races te verzamelen en kwam tot de conclusie dat Lando Norris van alle coureurs in 2024 gemiddeld qua race pace het snelst was dit seizoen. Max Verstappen zat, ondanks dat zijn auto gedurende het seizoen de derde van de grid werd, maar 0.01 seconden gemiddeld van Norris af tijdens een seizoen waarin hij 'gewoon' weer wereldkampioen werd. Op de derde en vierde plek vinden we, met een klein gat, de twee coureurs van Ferrari: Charles Leclerc (0.15 seconden) en Carlos Sainz (0.20 seconden). De top vijf wordt afgemaakt door Oscar Piastri, die 0.31 seconden gemiddeld langzamer was dan teamgenoot Norris.

De top tien race pace in 2024

Als we kijken naar de rest van de top tien, dan zien we op en P6 en P7 de coureurs van Mercedes. George Russell werd zesde met 0.38 seconden gemiddeld op Norris, terwijl Lewis Hamilton op P7 eindigde met 0.46 seconden gemiddeld. Hamilton was dus 0.08 gemiddeld langzamer dan Russell gedurende 2024. Op plek acht zien we Sergio Pérez terug, die van de coureurs van de vier topteams met afstand de langzaamste was: 0.56 seconden gemiddeld langzamer dan Norris. Vervolgens vinden we Fernando Alonso terug op P9 (1.1 seconden) om samen met Nico Hülkenberg de top tien af te maken. Hülkenberg was 1.12 seconden gemiddeld langzamer dan Norris. Oliver Bearman, die een raceweekend meedeed namens Ferrari en Haas, is met die weekenden knap tussen Pérez en Alonso te vinden. Toch is dit niet over een heel seizoen eerlijk, waardoor wij die even niet meetellen.

Rest van de grid

De rest van de volgorde bestaat uit Franco Colapinto (1.21 seconden), Pierre Gasly (1.32 seconden), Lance Stroll (1,35 seconden), Alexander Albon (1,37 seconden), Liam Lawson (1.37 seconden), Kevin Magnussen (1,38 seconden), Daniel Ricciardo (1,44 seconden), Esteban Ocon (1,49 seconden), Yuki Tsunoda (1.51 seconden), Zhou Guanyu (1,77 seconden), Valtteri Bottas (1,78 seconden) en Logan Sargeant (1,79 seconden). Duidelijk is dat Kick Sauber en Vis Cash App RB de minste auto hadden en Alpine, Haas en Aston Martin vooral van een enkele coureur een goede prestatie kregen.

