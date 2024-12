Tom Coronel en Giedo van der Garde hebben teruggeblikt op het F1-seizoen 2024 en de duels tussen Max Verstappen en Lando Norris die zowel de fans als de analisten vaak bezig bleken te houden het afgelopen seizoen.

Voor Verstappen was 2024 het seizoen waarin zijn dominantie ten einde kwam. De Nederlander begon uitstekend aan het jaar en won zeven van de eerste tien races, maar tijdens de races in Europa bleek de auto van Red Bull niet goed genoeg te zijn. Verstappen won tien races niet voordat hij weer eens won en zou vooral veel duels uitvechten met vriend Lando Norris, een relatie die in 2024 voor het eerst onder druk kwam te staan door duels in Oostenrijk, de Verenigde Staten en Mexico.

Van der Garde zag Verstappen profiteren van regels FIA

In het eindejaarsinterview van Viaplay blikken Coronel en Van der Garde terug op het seizoen 2024, waaronder de verhitte duels tussen Norris en Verstappen. "Kunnen we ons Austin nog herinneren? Mamma mia. Toen begonnen toch ook de regels wel een beetje te knagen aan de mannetjes." Volgens Van der Garde was het duidelijk dat Norris in 2024 ineens met hele andere dingen bezig was dan met zijn eigen race. "Norris ging zich ineens bemoeien met de rijstijl van Verstappen, maar uiteindelijk was Verstappen de slimmere. Hij wist precies hoe de regelgeving in elkaar zit. Je zag dat de vriendschap daar wat verslechterde."

Coronel zag Verstappen in het hoofd van Norris zitten

Volgens Coronel was het duidelijk dat Verstappen in het hoofd van Norris zat. "Op die hoogte, de ijle lucht, misschien wat minder zuurstof in de helm en dan ook nog een keer de velheid van Verstappen. Verstappen zat bij Lando onder de huid." Uiteindelijk bleek even later de race in São Paulo beslissend te zijn. Verstappen ging van P17 naar P1 in lastige omstandigheden om uiteindelijk de race te winnen, terwijl Norris van P1 juist weg zou zakken. In Las Vegas kon Verstappen vervolgens zijn vierde titel vieren.

