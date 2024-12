Max Verstappen heeft duidelijk gemaakt dat hij blij is met zijn contract bij Red Bull Racing, maar heeft ook een duidelijke boodschap voor het team richting het seizoen 2025.

In het eindejaarsinterview met Viaplay, Simply Lovely, stelt Verstappen dat hij ondanks alle onrust en de mindere prestaties van de auto nog steeds op zijn plek zit bij Red Bull. "Ik ben heel blij met waar ik zit, en we hebben het kampioenschap weer gewonnen. Natuurlijk moeten er wel verbeteringen doorgevoerd worden met de auto, maar dat is denk ik heel logisch. Ik voel me goed bij het team, en ik kan mezelf zijn. Iedereen werkt ook volle bak bij mij om me altijd het beste materiaal te geven, dus op dat gebied heb ik ook niks te klagen." Verstappen had eerder in het gesprek met Viaplay aangegeven dat hij in 2024 wel gesprekken heeft gevoerd met Mercedes.

Verstappen over Pérez en Red Bull

Sergio Pérez bleek echter wel de dupe te zijn van de mindere auto van Red Bull, want hij werd eind 2024 vervangen door Liam Lawson. Lawson zal in 2025 teamgenoot van Verstappen zijn. Het zal in 2025 volgens Verstappen beter moeten, want de auto zelf was niet goed genoeg voor welke coureur dan ook. "Dat is finaal mislukt bij ons. Het grootste probleem, dat wij hadden, is dat de auto niet werkte. Ik weet natuurlijk wat de rijstijl van Checo [Pérez] is. Die auto, die we op een gegeven moment hadden, was gewoon heel moeilijk te besturen, ook voor mij. Dat helpt gewoon niet. Daar hadden we sneller mee aan de slag moeten gaan, want dat had hem ook heel erg geholpen."

Red Bull moet in 2025 aan de bak

Toch kan ook Verstappen dus niet ontkennen dat Red Bull richting 2025 veel werk te verzetten heeft en de dominantie van 2022 en 2023 verleden tijd is. "Ik denk dat dit ook erg duidelijk is geworden in dit seizoen. In het midden van het seizoen hadden we het heel lastig. Dan kun je heel snel opgeven, en kijken naar een uitgang, maar ik denk dat het heel belangrijk was dat ik er juist op dat moment volle bak mee bezig was, en probeerde naar oplossingen te zoeken."

