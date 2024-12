Verstappen viervoudig wereldkampioen in F1: het seizoen 2024 van Max

Het seizoen 2024 in F1 zit erop, een bewogen seizoen en jaar voor Max Verstappen. Zowel op als buiten de baan is er in het leven van de Nederlander veel gebeurd. Een schets van het jaar 2024 voor de Nederlandse F1-coureur.

Sinds Verstappen in 2015 zijn debuut maakte, droomde hij al van een kampioenschap winnen in F1. Hij moest geduldig zijn bij Red Bull en kreeg in 2021 voor het eerst een kans om het dominante Mercedes uit te dagen, meteen met succes. Daarna werd Verstappen in 2022 en 2023 hooguit in de beginfase van het seizoen een beetje getest, maar won hij op dominante wijze zijn tweede en derde kampioenschap in F1. Het seizoen 2023 bleek het meest dominante seizoen van een F1-coureur ooit te zijn. De verwachtingen voor 2024 waren hoog.

Verstappen en Red Bull kennen buiten de baan valse start

Gedurende de winter was er geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het seizoen 2024 heel veel spannender zou worden dan de voorgaande twee seizoenen waren geweest. Toch kenden Verstappen en Red Bull buiten de baan een valse start. Voordat de auto van Red Bull nog maar gepresenteerd was, was het onrustig rondom het team. Christian Horner, teambaas van Red Bull, werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een vrouwelijke werkneemster. Na een onafhankelijk onderzoek werd door Red Bull besloten dat er niet genoeg aanleiding was om Horner te ontheven uit zijn functie. Even later kwam er, rondom het begin van het seizoen, een anonieme mail naar buiten met een Google Drive-bestand. Daarin zaten screenshots van WhatsApp-gesprekken en nog veel meer. Vervolgens werd er kortstondig ook getwijfeld aan de toekomst van adviseur Helmut Marko en kwamen de geruchten over een machtsstrijd weer naar boven. Het duurde weken voordat de rust weer een beetje terug begon te keren, zelfs terwijl vader Jos Verstappen in het openbaar uit begon te halen naar Red Bull en vooral Horner.

Verstappen start fantastisch aan seizoen 2024

Dat het steeds rustiger werd rondom Red Bull, kwam ook door het begin van het seizoen 2024 en de prestaties op de baan. Verstappen won namelijk zeven van de eerste tien races. In Australië viel hij uit, terwijl hij in Miami tweede werd en in Monaco zesde werd. Omdat het twee specifieke circuits waren, waren er toen nog geen zorgen. Zelfs Sergio Pérez eindigde tijdens de openingsfase van het seizoen nog vaak op P2 voordat hij compleet weg zou vallen, waardoor gesteld kon worden dat de auto toen nog de dominante auto was.

Red Bull kent dramatische reeks in Europa

Toch waren er al aanwijzingen dat de rest van het veld, vooral McLaren, steeds dichter in de buurt begon te komen en Lando Norris vooral op de deur bij Verstappen begon te kloppen. De races in Europa begonnen nog goed voor Verstappen met een zege in Spanje. Daarna werd het echter rap minder. De tien races daarna won Verstappen namelijk niet meer, met drie keer een tweede plaats, een derde plaats, een vierde plaats, twee keer een vijfde plaats en twee keer een zesde plaats als resultaten. Ondertussen had McLaren de snelste auto van de grid en begonnen ook Ferrari en Mercedes races te winnen. Het was voorin ineens een gevecht tussen vier teams, daar waar dat aan het begin van het seizoen alleen nog Red Bull was. Er begon in deze periode zelfs twijfel te ontstaan over of de titel van Verstappen wel veilig was met Norris die races begon te winnen en steeds dichter in de buurt kwam.

Rumoer omtrent toekomst neemt toe tijdens onrust binnen Red Bull

Mede door deze mindere prestaties begonnen de geruchten rondom alles wat met Red Bull te maken had ook weer toe te nemen. De prestaties van Pérez werden minder en minder toen de auto ook minder werd, waardoor er ondanks zijn eerdere contractverlenging werd getwijfeld over zijn toekomst. Dit zou tot het einde van het seizoen het geval zijn. Daarnaast kwam er af en toe ook weer wat omtrent Horner naar buiten, begon Jos Verstappen zijn volgende offensief en begonnen zowel Horner als Marko in het openbaar de auto van Red Bull te bekritiseren.

Ook Verstappen begon steeds meer te klagen over de auto en de geruchten omtrent een vertrek werden ook steeds hardnekkiger. Zo kwam er een clausule naar buiten, begon Toto Wolff - teambaas Mercedes - in het openbaar een charmeoffensief richting Verstappen en waren er ook geruchten omtrent Aston Martin. Bij Red Bull begonnen er steeds meer mensen te vertrekken, met als grootste namen Adrian Newey (naar Aston Martin) en Jonathan Wheatley (naar Audi), de topontwerper en sportief directeur van het team. Verstappen maakte voor 2025 korte metten met de geruchten over zijn toekomst, maar het was duidelijk dat de druk bij Red Bull begon te liggen om een betere auto te maken en de Nederlander niet zo ontevreden te zien worden dat hij toch besluit te vertrekken.

Verstappen heef ruzie met alles en iedereen

Door de mindere auto van Red Bull werd Verstappen in 2024 tijdens races ook vaker onder druk gezet, vooral door Norris. De beste vrienden waren rondom het weekend in Oostenrijk even geen vrienden meer nadat ze elkaar tijdens een verhit duel van meerdere rondes uiteindelijk hadden geraakt. Daarnaast had Verstappen het ook vaak aan de stok met de FIA, waaronder over het schelden tijdens de persconferentie - iets wat de FIA graag minder ziet gebeuren - en meerdere beslissingen van de FIA. Aan het einde van het seizoen moest ook George Russell er nog aan geloven, nadat de Nederlander vond dat de Brit hem in Qatar een penalty aan had genaaid na de kwalificatie.

Verstappen trekt kampioenschap door eindsprint over de streep

De kans dat Norris op de baan de titel af zou pakken van Verstappen was nog steeds klein, maar een ongeluk zat in een klein hoekje. Om echt zeker te zijn van de titel, had Verstappen tijdens de laatste vier races een goede eindsprint nodig. Wat dat betreft was het weekend in Brazilie, waar de Nederlander van P17 naar P1 reed in slechte omstandigheden, het breekpunt. Norris zakte juist weg gedurende de race en verloor veel punten, waarna Verstappen een raceweekend later in Las Vegas uiteindelijk al kampioen werd. Zo was de vierde titel, in misschien wel de derde of vierde auto van de grid, binnen. Verstappen won ook nog de race in Qatar en sloot af met P6 in Abu Dhabi. Bij de constructeurs werd McLaren kampioen en Red Bull derde, maar het kampioenschap bij de coureurs was wel binnengehaald.

Ook feest voor Verstappen buiten de baan

Even later werd het ook duidelijk dat het buiten het circuit een groot feest was. De Nederlander verwacht in 2025 namelijk zijn eerste kind met Kelly Piquet. Penelope is voortgekomen uit de relatie die Kelly Piquet had met Daniil Kvyat, maar inmiddels zal Verstappen toch ook Penelope als familie zien. Aan die familie wordt in 2025 dus nog een lid toegevoegd. Meteen kwamen er in Abu Dhabi geruchten naar boven dat hij wellicht in 2025 met pensioen zou gaan of een tussenjaar zou nemen vanwege het kind, maar hier maakte Verstappen zelf vrij snel korte metten mee. Hij zal in 2025 gewoon namens Red Bull in actie gaan komen, waarschijnlijk met Liam Lawson als nieuwe teamgenoot bij het team.

2025 voor Verstappen

Dit zullen niet de enige twee veranderingen zijn waar Verstappen in 2025 mee te maken gaat krijgen. De Nederlander weet ook dat, meteen vanaf het begin in 2025, hij met drie andere teams rekening moet houden. Ferrari en McLaren hadden tegen het einde van 2024 de beste auto en daarnaast hebben ze in 2025 ook nog eens allebei twee coureurs die met hun kwaliteiten kans maken op de titel in 2025: Oscar Piastri en Lando Norris bij McLaren en Charles Leclerc en Lewis Hamilton bij Ferrari. Daarnaast is er nog George Russell, die bij Mercedes in 2023 en 2024 het team naar zich toe heeft getrokken en steeds vaker podiumplekken aan het veroveren is en zeges boekt. Als Verstappen in 2025 wereldkampioen wil worden, zal Red Bull meer uit de auto moeten halen en moet Verstappen op zijn allerbest zijn.

