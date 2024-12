Op dinsdag is in Wuppertal de veelbesproken rechtszaak tegen drie verdachten begonnen die geprobeerd zouden hebben om de familie Schumacher af te persen met het publiceren van geheime foto's en medische gegevens van Michael Schumacher. Een cruciaal bewijsstuk in de zaak blijkt nu echter spoorloos.

Deze week staat in de Duitse rechtbank de zaak met de drie afpersers van de familie Schumacher op het programma. Het gaat hierbij om de voormalig vertrouweling en bodyguard van Schumacher, Markus Fritsche (53), die samenwerkte met vriend Yilmaz Tozturkan (53) en zijn zoon Daniel Lins (30). De afpersing begon in de ochtend van 3 juni. Eerder werd bodyguard Fritsche de laan uit gestuurd bij de familie. Nadat hij zich realiseerde dat zijn tijd na acht jaar erop zat, zou hij boos zijn geworden en heeft hij vier USB-sticks met ontzettend gevoelige informatie over Schumacher bemachtigd. Het zou hierbij gegaan zijn om 1500 foto's, 200 video's en gevoelige persoonlijke medische informatie.

Artikel gaat verder onder video

De zaak

Vervolgens ging men dus in juni hiermee aan de slag en werd er door Tozturkan anoniem naar de familie gebeld om te vertellen dat men in bezit was van alle gevoelige info. Vervolgens heeft Lins op 11 juni vier foto's naar de familie gestuurd ter bewijs, waarna verteld werd dat ze een maand de tijd hadden om twaalf miljoen euro te betalen in ruil voor het gevoelige beeldmateriaal. De uitwisseling zou plaatsvinden op het kantoor van de advocaat van de familie Schumacher, maar zover kwam het niet: Op 19 juni werden Tozturkan en zijn zoon gearresteerd door de Duitse autoriteiten. Deze week vindt de zitting plaats tegen die twee heren en voormalig bodyguard Fritsche, waarbij er minimaal vier jaar tegen hen wordt geëist voor het afpersen van de familie.

Bewijsstuk spoorloos

De zaak is deze week van start gegaan en inmiddels is er al een belangrijk en cruciaal feitje aan het licht gekomen: één van de twee harde schijven en dus de belangrijke bewijsstukken in de zaak is spoorloos en kan niet gevonden worden, zo meldt Express. Men denkt dat deze harde schijf in bezit is van Tozturken, maar vinden is nog niet gelukt. Een belangrijke klap in het onderzoek, dus. Volgens Tozturken zelf was het allemaal bedoeld om een verpleegster te helpen die voor de familie werkte: "Eerlijk gezegd had ik totaal niet verwacht dat het zo allemaal zou gaan. Oké, het is slecht verlopen, maar er zat voor mij ook druk op. De verpleegster raakte bijvoorbeeld werkeloos, dus ze had geen goede financiële situatie. Ik moest geld voor haar regelen om haar te helpen."

