Christian Horner heeft, na het officiële bericht dat Sergio Pérez niet meer voor Red Bull Racing zal rijden, duidelijk gemaakt dat de Mexicaan niet volledig zal vertrekken bij het team. Hij zal nog steeds betrokken zijn bij de energiedrankfabrikant. Tevens heeft de teambaas het over een sabbatical.

Max Verstappen zal in 2025 zijn vijfde verschillende teamgenoot bij Red Bull Racing krijgen. Daniel Ricciardo vertrok na 2018 naar Renault en op zijn plaats kwam Pierre Gasly. Het lukte de Fransman niet om op het podium te eindigen en dus werd hij weer teruggeplaatst bij zusterteam Toro Rosso. Alexander Albon mocht vervolgens een poging wagen. De in Londen geboren Thai deed het iets beter, maar toen in 2020 bekend werd dat toenmalig Racing Point-coureur Pérez voor het jaar erop een free agent zou zijn, besloot Red Bull de man uit Guadalajara te tekenen. 'Checo' reed vier seizoenen voor Red Bull Racing en scoorde 29 podiums, waarvan 5 overwinningen. Horner hint erop dat het nog niet helemaal einde verhaal is. Pérez zou hebben gesproken over een pauze en de teambaas noemt het een sabbatical.

Pauze nemen

"Ik vind dat 'Checo' een fantastisch lid is geweest van het team, al is het wel een lastig jaar voor hem geweest", vertelde Horner tegenover Sky Sports. "Hij is zo'n geweldig persoon en hij heeft een cruciale rol gespeeld in het rijderskampioenschap van 2021 en in het constructeurskampioenschap van 2022 en 2023. Hij was vorig jaar tweede in de eindstand en heeft vijf Grands Prix op zijn naam geschreven in onze auto's. Aan het eind van het seizoen keek hij erop terug en we zijn vorige week samen gaan zitten om het erover te hebben, om te kijken wat de volgende stappen zijn. Hij heeft besloten om even een pauze te nemen - een sabbatical als het ware van de Formule 1. Hij zal nog steeds betrokken zijn bij het merk en het team, maar van het rijden zelf neemt hij voor nu even een stapje terug."

Het is nog niet bekend wie de opvolger wordt van Pérez. Liam Lawson lijkt de meeste kans te maken, al was Red Bull tegelijkertijd onder de indruk van de seizoensafsluitende test van Yuki Tsunoda in Abu Dhabi.

