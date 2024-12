McLaren verdiende het constructeurskampioenschap in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De bekende fotograaf Kym Illmann legde uit hoe McLaren de titel kon vieren met burgers, patat en pizza in Bahrein.

Aan het begin van het seizoen leken Max Verstappen en Red Bull Racing hun dominantie van 2023 voort te kunnen zetten. De Nederlander schreef zeven van de eerste tien Grands Prix op zijn naam en op dat moment lag de energiedrankfabrikant maar liefst 93 punten voor op McLaren. De papajakleurige renstal boekte echter flinke vooruitgang met haar MCL38 en heeft met Lando Norris en Oscar Piastri uiteindelijk zes overwinningen behaald. Red Bull zakte door de balansproblemen met de RB20 en de tegenvallende resultaten van Sergio Pérez terug achter niet alleen McLaren, maar ook achter Ferrari. In de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit werd de strijd dus gestreden tussen McLaren en Ferrari, een klassiek duel. De titel ging naar het team uit Woking en het was hun eerste constructeurskampioenschap sinds 1998.

Burgers, patat en pizza

"Ongeveer een uur nadat het team de fotoshoot had gedaan, werd het grootste deel van het personeel gevraagd om terug naar het hotel te gaan, hun paspoorten te pakken en zich richting de privéterminal van het vliegveld van Abu Dhabi te begeven", beschreef Illman. "Ze vlogen in een privéjet van de kroonprins van Bahrein [Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa] naar Bahrein." Het fonds van staatsrijkdommen van Bahrein, de Mumtalakat Holding Company, is volledig eigenaar van de McLaren Group. "Ze werden vervolgens naar het paleis gereden, waar ze hun telefoons in kluisjes moesten stoppen." Daar stond McLaren een mega-verrassing te wachten. "De bar werd toen geopend. De hongerige McLaren-teamleden smulden van hamburgers, patat, pizza's en meer, en rond acht uur op de maandagochtend werden ze weer met een privévlucht teruggebracht van Bahrein naar Abu Dhabi."

"Een groot deel van de crew had niet meer dan 4 uur geslapen, voordat ze diezelfde maandag terug moesten naar het circuit om alles klaar te zetten voor de testdag van de volgende dag, maar iedereen die ik sprak, vertelde dat het de meest geweldige nacht was die ze ooit in de sport hadden meegemaakt", zo sloot de Australiër af.

