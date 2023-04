Lars Leeftink

Voorafgaand aan de derde kwalificatie van het seizoen, in Australië, is er genoeg reden om eens een blik te werpen op de onderlinge kwalificatieduels bij alle teams. Bij veel teams staat het 2-0, terwijl het bij Red Bull Racing, McLaren en Alfa Rome na twee races spannend is.

Max Verstappen zag zijn voorsprong op Sergio Pérez in Saoedi-Arabië verdwijnen door problemen met zijn aandrijfas. Daardoor veroverde Pérez pole position en staat het nu 1-1 tussen beide coureurs. George Russell heeft zijn onderlinge duel met Lewis Hamilton in Djedda ook op 2-0 weten te zetten dankzij zijn P4. Hamilton kwam niet verder dan P8. Ook tussen Lando Norris en Oscar Piastri staat het 1-1, terwijl Zhou Guanyu dankzij zijn P12 van vorig raceweekend op 1-1 staat tegen Valtteri Bottas. Bij Ferrari, Aston Martin, AlphaTauri, Williams, Alpine en Haas hebben we al een 2-0 tussenstand. Charles Leclerc, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Esteban Ocon en Nico Hülkenberg zijn voorlopig nog ongeslagen tegen hun teamgenoot in 2023.

Onderlinge kwalificatieduels 2023

Red Bull Racing | Verstappen/Pérez: 1-1

Ferrari | Leclerc/Sainz: 2-0

Mercedes | Hamilton/Russell: 0-2

Aston Martin | Alonso/Stroll: 2-0

McLaren | Norris/Piastri 1-1

AlphaTauri | De Vries/Tsunoda: 0-2

Alpine | Gasly/Ocon: 0-2

Alfa Romeo Racing | Bottas/Zhou: 1-1

Williams | Albon/Sargeant: 2-0

Haas F1 | Magnussen/Hülkenberg: 0-2