In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het nieuws naar buiten wat de FIA vond van het schelden van Max Verstappen richting de stewards na zijn straf van tien seconden in Abu Dhabi, werd ook onthuld hoeveel elke coureur in 2024 heeft verdiend, besloot de FIA na een vergadering om flink wat reglementswijzingen door te voeren richting 2025 en 2026 en werd het ook duidelijk dat McLaren een leuk zakcentje gaat overhouden aan het seizoen 2024. Dit is de GPFans Recap van 11 december.

Verstappen gaat vrijuit: FIA bevestigt dat hij geen straf krijgt na beledigingen via radio

Max Verstappen had het afgelopen weekend weer eens aan de stok met de FIA en de stewards. De Nederlander, viervoudig wereldkampioen, kwam onder vuur te liggen na bepaalde uitspraken over de boardradio tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De Red Bull Racing-coureur was het niet eens met de straf die hij had gekregen. De FIA heeft laten weten of er nog gevolgen zijn voor zijn taalgebruik. Meer lezen over wat de FIA heeft besloten rondom het taalgebruik van Verstappen in Abu Dhabi? Klik hier!

FIA voegt reglementenboek toe in F1, wil AI meer gaan gebruiken voor besluitvorming

De World Motorsport Council heeft een bijeenkomst afgerond waarin wat besluiten zijn genomen. De meest belangrijke daarvan is dat de FIA van plan is om meer AI in te gaan voeren voor besluitvorming en dat er een nieuwe reglementenboek komt naast de drie die al bestaan. Weten wat voor veranderingen de FIA richting 2025 en 2026 allemaal door wil voeren? Klik hier!

McLaren mag zes miljoen dollar aftikken na titelwinst in Abu Dhabi

McLaren stelde afgelopen zondag voor het eerst sinds 1998 de titel bij de constructeurs veilig. Het papaja-oranje team heeft met de MCL38 uiteindelijk de meeste punten gescoord, maar dat levert dan wel weer consequenties op voor het 2025-seizoen. Het inschrijfgeld gaat namelijk omhoog en de renstal van Zak Brown zal zes miljoen dollar moeten gaan betalen. Meer lezen over wat McLaren als team heeft verdiend aan het seizoen 2024 en het kampioenschap bij de constructeurs? Klik hier!

Dit is hoeveel de tien best betaalde Formule 1-coureurs verdienden in 2024

Zoals inmiddels traditie is na het einde van het seizoen in F1 heeft Forbes weer een schatting gemaakt hoeveel de coureurs tijdens het afgelopen jaar hebben verdiend. Het komt niet als een verrassing dat Max Verstappen opnieuw bovenaan staat. Meer lezen over wat Hamilton, Verstappen, Norris, Alonso en alle andere coureurs in 2024 hebben verdiend? Klik hier!

Ferrari verwijdert Andretti-naam in aankondiging van samenwerking met Andretti

Ferrari maakte afgelopen dinsdag bekend de handen in een geslagen te hebben met de nieuwe elfde renstal in de Formule 1: het Cadillac F1 Team. De Scuderia heeft deze aankondiging echter later aangepast. De naam Andretti, door wie het team gerund wordt, is namelijk nergens meer te vinden. Meer lezen over wat er aan de hand is omtrent Ferrari, Andretti en Cadillac? Klik hier!

