De World Motorsport Council heeft een bijeenkomst afgerond waarin wat besluiten zijn genomen. De meest belangrijke daarvan is dat de FIA van plan is om meer AI in te gaan voeren voor besluitvorming en dat er een nieuwe reglementenboek komt naast de drie die al bestaan.

Dit valt te lezen in het verslag van de FIA zelf. Er zijn al veel reglementen in F1 die als focus verschillende dingen hebben. Zo zijn er de financiële reglementen zoals de budgetcap, de sportieve reglementen en de technische reglementen. De FIA heeft besloten dat er richting 2026 nog een ander compleet nieuw regelboek bij gaat komen voor de teams: de operationele regelementen. Deze zijn gericht op alle activiteiten van teams buiten F1, waar dus vanaf 2026 ook regels voor zullen zijn. "Voor 2026 wordt een nieuwe sectie van de reglementen gecreëerd, de Operational Regulations, met als doel om bepaalde activiteiten van F1-teams te reguleren die buiten het raceweekend plaatsvinden. Voor deze eerste versie van deze regels zijn bepaalde elementen die van oudsher in de Sporting Regulations stonden overgezet, zoals beperkingen voor aerodynamische tests, het testen van power units en verplichte stilstandperiodes", aldus de FIA.

FIA wil AI meer gaan gebruiken

Volgens de FIA heeft de beslissing om richting 2026 meer gebruik te gaan maken van kunstmatige intelligentie de volgende doelstellingen: 1. Het verbeteren van de veiligheidsnormen en het introduceren van preventieve maatregelen om incidenten terug te dringen. 2. Het verbeteren van de efficiëntie door taken te automatiseren en het personeel meer tijd te geven om waardevollere en complexe taken Uit te voeren taken. 3. Verbeter de eerlijkheid en consistentie in de besluitvorming door middel van aanbevelingen op basis van eerdere beslissingen of door automatische detectie van overtredingen, zoals tracklimieten. “De FIA ​​is vastbesloten om dit enorme potentieel binnen organisaties verder te ontwikkelen om toegevoegde waarde te creëren voor alle autosportcategorieën.”

Overige punten uit de vergadering die belangrijk zijn voor F1

Verder maakte de FIA nog wat kleinere veranderingen bekend voor 2025 en 2026. "Kleine updates van de sportieve en technische reglementen voor 2025 werden goedgekeurd door de World Council, waaronder de afronding van de 'Heat Hazard'-reglementen die het gebruik van een koelset voor de coureur verplicht stellen onder bepaalde, extreme weersomstandigheden. Dit apparaat is het afgelopen jaar ontwikkeld in samenwerking tussen de FIA en de F1-teams. Een aantal updates van de financiële reglementen voor 2025 en 2026 werden verder goedgekeurd om een uitgebreide definitie van 'duurzaamheidsinitiatieven' op te nemen die zijn uitgesloten van het kostenplafond om de voortdurende drang naar meer milieuduurzaamheid aan te moedigen. De updates van het Sportreglement 2026 werden ook bijgewerkt om de veranderingen weer te geven die al waren goedgekeurd voor 2025, naast de invoering van genderneutrale taal. De technische reglementen voor 2026 zijn ook verfijnd, zodat teams vanaf 1 januari 2025 voor het eerst aan de aerodynamica kunnen werken."

