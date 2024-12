Ferrari maakte afgelopen dinsdag bekend de handen in een geslagen te hebben met de nieuwe elfde renstal in de Formule 1: het Cadillac F1 Team. De Scuderia heeft deze aankondiging echter later aangepast. De naam Andretti, door wie het team gerund wordt, is namelijk nergens meer te vinden.

Andretti Global van Michael Andretti kreeg in oktober 2023 toestemming van de FIA om mee te doen aan de koningsklasse van de autosport, maar Liberty Media besloot hen tegen te houden. CEO Greg Maffei vertelde Mario persoonlijk dat hij diens zoon Michael nooit in de Formule 1 zou toelaten. Andretti Global bleef ondanks de onzekerheid stug doorwerken aan de auto in hun nieuwe fabriek in Enstone door ervaren technici en engineers aan te nemen, en ze sloten een samenwerkingsdeal met de Amerikaanse autofabrikant General Motors, de eigenaar van Cadillac. Michael Andretti gaf vervolgens de meerderheid van zijn aandelen uit handen aan Dan Towriss en Mark Walter, die samen honderden miljarden dollars waard zijn. Met Michael uit beeld zijn de F1-eigenaren plotseling enthousiast over Cadillac als elfde team en dus werden ze in november van dit jaar officieel toegelaten.

Is het nou Andretti of Cadillac?

Het team zal dus uitkomen als Cadillac, ook al wordt de hele operatie gerund door Andretti Formula Racing LLC. De naam Andretti is ook nergens te vinden in de officiële statements van de FIA en de Formule 1, toen Cadillac eenmaal als elfde team werd toegelaten. Het wereldkampioenschap lijkt op geen enkele manier geassocieerd te willen worden met de renstal die tot voor kort van Michael Andretti was, maar alleen met het Amerikaanse automerk.

Het ontwikkelen van een power unit duurt meerdere jaren. GM zal sowieso dit decennium met een eigen motor komen, hopelijk in 2028. Maar Cadillac wil al vanaf 2026 meedoen aan de Formule 1 en dus hebben ze een deal gesloten met Ferrari. De Italianen raken Kick Sauber als klant kwijt, aangezien dat Audi wordt, en dus kunnen ze de motoren en versnellingsbakken leveren aan Cadillac. In de aankondiging van Ferrari werd alleen maar de naam van Andretti genoemd en niet die van Cadillac.

Het artikel op de website van Ferrari is nu herschreven en de naam Andretti is overal verwijderd. Zouden ze misschien een belletje hebben gehad van Formula One Management?

