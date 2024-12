Sainz dacht al aan Williams bij Ferrari: "Onthouden waarom Ferrari snel is in deze bocht"

Carlos Sainz Junior werd op zondag nog tweede voor Ferrari bij de Grand Prix van Abu Dhabi, maar zat kort daarna al in de Williams om te testen. Sainz gaf op zondag na de race al toe dat hij tijdens de Grand Prix al zat te denken aan de test met Williams, om het gevoel van de SF-24 zo goed mogelijk na te kunnen bootsen bij zijn nieuwe team.

Sainz wist in zijn vier jaar bij Ferrari vier keer een Grand Prix te winnen, waarvan twee dit jaar, en stond inclusief zondag 25 keer op het podium voor het Italiaanse team. Voorlopig zal hij hier op blijven staan, zo heeft hij zelf ook toegegeven, gezien Williams volledig inzet om in 2026 goed uit de verf te komen, wanneer de technische reglementen een grote verandering ondergaan. Volgend seizoen zal vergelijkbaar worden met 2024, waar Williams op de negende plek eindigde in het constructeurskampioenschap met slechts 17 punten. Sainz scoorde dit seizoen 290 punten voor Ferrari.

Onthouden waarom de Ferrari snel is

Op maandag en dinsdag ging de knop al om bij de 30-jarige coureur. Hij reed honderden ronden in de Williams van dit seizoen om zichzelf bekend te maken met zijn nieuwe gereedschap, en zei op zondag in de officiële persconferentie al dat hij er naar vooruitkijkt om Williams te helpen. "Om heel eerlijk te zijn, ik denk het niet," antwoordde Sainz op de vraag of het moeilijk zou zijn om Ferrari achter te laten. "Ik denk, ik ga er niet om liegen, dat ik tijdens mijn laatste ronden, hoe hard ik ook aan het pushen was voor dit team en hoe hard ik ook probeerde, ik al dingen begon te voelen in de auto en probeerde te zeggen, onthoud hoe dit voelt. Want morgen en dinsdag moet ik onthouden waarom deze auto snel is in deze bocht en waarom hij goed aanvoelt. Want ik weet waarschijnlijk wat ik morgen en dinsdag ga vinden en ik moet nog wat verbeteren in de bochten waar ik de auto voelde. Dus dit geeft gewoon aan dat ik ook al vooruitkijk."

Kijken hoe we de Williams sneller kunnen maken

Sainz ligt in 2024 nog onder contract bij Ferrari, maar mag de test wel rijden voor Williams als een gunst van Fred Vasseur. Arthur en Charles Leclerc kwamen in actie voor Ferrari tijdens de twee testdagen, net als Antonio Fuoco. Er zijn nog enige Ferrari-verplichtingen voor Sainz voor hij zich helemaal kan richten op Williams. "Ik ben enorm gemotiveerd voor de uitdaging die voor me ligt. Vandaag is een dag om te proberen zoveel mogelijk te genieten met het team als mijn laatste dag in het rood. We hebben nog een aantal dagen in Maranello voor de boeg, maar mijn competitieve geest kijkt natuurlijk al uit naar maandag en dinsdag en om te zien hoe ik die Williams-auto sneller kan maken."

