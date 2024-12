Red Bull Racing staat voor een flinke verandering als het gaat om de coureurs bij de twee teams in F1 voor het seizoen 2025. Bij De Telegraaf wordt er uitgebreid ingegaan op de huidige situatie rondom het tweede stoeltje bij Red Bull.

De viervoudig wereldkampioen is momenteel de enige coureur die zeker weet waar hij in 2025 gaat rijden: Red Bull Racing. De vraag is in eerste instantie wie zijn teamgenoot gaat worden, aangezien het team als coureur afscheid van Sergio Pérez wil nemen. In de podcast van De Telegraaf bespreekt Erik van Haren hoe het er momenteel voorstaat. Volgens Van Haren is de eerste stap die gezet moet worden door de verlenging van het contract van Pérez begin dit jaar het ontbinden, uitkopen of veranderen van het contract van de Mexicaan. "Horner zei dat Pérez toen [rondom zijn contractverlenging] goed presteerde. Dat is gewoon gelul. Sterker nog, de uitleg was toen 'dat hij nu minder presteert, maar we [Red Bull] zijn ervan overtuigd dat het na de zomerstop beter gaat'. Daar is niks van terechtgekomen, en nu moet je hem ook nog afkopen. Hij heeft veel Mexicaanse sponsoren. Zijn hele gevolg was ook in Abu Dhabi. Ze zijn flink aan het onderhandelen over hoe ze dit gaan oplossen. Ze willen hem liever niet ontslaan, maar dat hij een soort van ambassadeur blijft. Dan kan hij net als David Coulthard nog was shows doen in Mexico, maar dit is gewoon einde verhaal. Hij en zijn gevolg zeggen: we hebben een contract getekend, dus jullie moeten betalen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA voegt reglementenboek toe in F1, wil AI meer gaan gebruiken voor besluitvorming

Wie zijn de favorieten voor tweede stoeltje Red Bull?

Vervolgens gaat het over de opvolger van Pérez. Wie moet dat worden. Volgens Van Haren zou Helmut Marko, adviseur van Red Bull, de macht wat betreft de beslissing over het stoeltje naar zich toe hebben getrokken. "Marko heeft ook een clausule uit zijn contract gehaald en ook weer meer macht naar zich toegetrokken. Nu komt de beslissing dus vanuit Helmut: Pérez eruit, Liam Lawson erin. Ik verwacht Isack Hadjar dan naast Yuki Tsunoda. Iedereen gaat dan volgende week natuurlijk roepen: hoe kan het nou dat Tsunoda geen kans krijgt?"

Tsunoda krijgt weer geen kans bij Red Bull

Deze vraag wordt inderdaad nu al door veel mensen gesteld. De Japanner rijdt al jaren bij het tweede team van Red Bull en het team weet dat Honda vanaf 2026 samen gaat werken met Aston Martin. Kortom: als ze hem een kans willen geven en hem willen behouden lijkt dit toch in 2025 te moeten gaan gebeuren. Van Haren denkt echter te weten waarom Red Bull niet genoeg vertrouwen heeft in Tsunoda. "Lawson rijdt Tsunoda niet om de oren. Als je het navraagt, merk je dat er bij Red Bull heel veel twijfels zijn over Tsunoda. Hij zit er eigenlijk ook omdat Honda hem steunt. De engineers vinden het lastig om met hem samen te werken, en Horner is niet van hem overtuigd. Dat gaat dus gewoon niet gebeuren."

Gerelateerd