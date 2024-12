Volgens voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers kan de kritiek van Max Verstappen op de stewards, tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, nog gevolgen hebben. Lammers wijst naar een stevige uitspraak in een tijd waarbij de FIA op alles let.

Verstappen uitte zijn kritiek op de sportcommissarissen, nadat die een tien seconden-tijdstraf hadden uitgedeeld voor de botsing tussen de Nederlander en Oscar Piastri in bocht één. De wedstrijdleiding ziet doorgaans een heleboel door de vingers tijdens de openingsronde, maar op het Yas Marina Circuit zat de FIA er bovenop. Niet alleen Verstappen kreeg namelijk een straf. Ook Piastri zelf, moest even later een tien seconden-straf uitzitten, omdat hij Franco Colapinto van achteren raakte.

Uitspraak stewards

De stewards deelden uiteindelijk een straf van tien seconden en twee strafpunten uit en verklaarden: "Auto 1 (Verstappen) probeerde auto 81 (Piastri) in te halen aan de binnenkant van bocht 1, maar kwam nooit ver genoeg naast auto 81. Beide auto's botsten kort na de apex. De Stewards oordeelden dat de coureur van auto 1 volledig schuldig was en de botsing veroorzaakte."

Jan Lammers & Robert van Overdijk

Lammers ziet stevige uitspraak

Lammers sluit zich bij de NOS aan bij dat oordeel: "Het was een actie waarbij je hoopt dat je eigenlijk net ver genoeg komt. Piastri elimineert zichzelf ook niet moedwillig, want hij dacht er ook nog wel uit te kunnen komen." Daarnaast zag Lammers dat Verstappen nog wel zijn actie proberen terug te trekken, maar dat hij te ver op de kerbstones zat en dus passagier van zijn eigen auto werd. Ook wijst hij naar de boordradio van de Nederlander, toen hij de strafmaat te horen kreeg: "Dat is wel een stevige uitspraak en ik weet niet of het hierbij zal blijven."

