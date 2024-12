Dit moet Max Verstappen aankomende vrijdag tijdens zijn taakstraf doen

Voor Max Verstappen lag er nog altijd een taakstraf te wachten, voor het schelden tijdens de persconferentie in Singapore. De Nederlander is aankomende vrijdag aanwezig in Rwanda tijdens het FIA-gala en daar zal hij de taakstraf uitvoeren.

Tijdens de persconferentie in Singapore legde Verstappen de staat van zijn RB20 in Azerbeidzjan uit. Daarbij gebruikte hij het woord: 'fucked'. Het was niet zozeer vloeken, maar zo interpreteerde de stewards dat wel. Verstappen was het er niet mee eens, maar moest uiteindelijk een taakstraf uitdienen, waarvan lange tijd niet duidelijk was, wat dit inhield.

Inhoud taakstraf

De Telegraaf meldt dat Verstappen aankomende vrijdag in Rwanda zijn taakstraf gaat uitzitten. De viervoudig kampioen laat aan het medium weten dat hij met kinderen wat werk zal moeten gaan verrichten, als onderdeel van het ontwikkelingsprogramma van de Rwanda Automobile Club (RAC). Daar zal Verstappen uitleg krijgen over een crossauto die is gebouwd op basis van een ontwerp van de FIA. Met de productie van de crossauto zijn allerlei lokale materialen gebruikt om de kosten te drukken. De FIA is van mening dat dit de meest nuttige manier is om de straf uit te zitten, Verstappen is namelijk een rolmodel voor veel jonge coureurs.

Laatste opdrachten van 2024

Het seizoen werd zondagmiddag afgevlagd in Abu Dhabi en voor Verstappen staat naast het FIA-gala de laatste werkzaamheden voor Red Bull Racing in 2024 op het programma. Zo gaat de Nederlander aankomende woensdag richting Milton Keynes om daar het seizoen af te sluiten met het personeel in de fabriek. Na het FIA-gala zal Verstappen ook nog naar Madrid afreizen voor een Esports-evenement en dat heeft dan weer te maken met zijn sponsor: Heineken.

