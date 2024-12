Volgens dr. Helmut Marko is de uitgedeelde tijdstraf aan Max Verstappen van tien seconden, voor de startcrash met Oscar Piastri, aan de zware kant. De Oostenrijker stelt dat de McLaren-coureur ook wel wat ruimte had kunnen overlaten.

Verstappen vertrok zondagmiddag in Abu Dhabi vanaf P4. Toen de startlichten uitgingen was Carlos Sainz (P3) al ingehaald en zag de Nederlander zijn kans om Piastri misschien ook te grazen te nemen. De inhaalactie werd in bocht één ingezet, maar Piastri sloot de deur en het duo kwam dan ook met elkaar in contact. Beide mannen spinden en de stewards hebben Verstappen daarvoor een tien seconden-tijdstraf gegeven.

'Piastri had meer ruimte kunnen laten'

Marko legt bij Sky Sports Deutschland uit dat de start van de Nederlander meer dan in orde was. "Max kende een hele sterke start, terwijl Carlos Sainz juist niet zo goed van zijn plek kwam. Daarna zagen we dat moment in de eerste bocht... Ik denk dat Piastri wel iets meer ruimte had kunnen laten", zo opent de adviseur van Red Bull Racing. Het momentje viel volgens Marko onder de noemer van een typisch eerste ronde-incident. "Ik dacht zelf dat eigenlijk dat dit een gevalletje 'let them race' was, want het was de eerste ronde. De tien seconden-straf is dan ook een erg zware straf", zo stelt Marko.

McLarens waren te snel

Als de actie wel was geslaagd, dan lag Verstappen op P2, maar Marko vond de RB20 te langzaam om aanspraak te maken op de overwinning. "We hadden de snelheid van de McLarens toch niet kunnen evenaren. Ze waren echt een klap sneller", aldus Marko.

