Max Verstappen en Oscar Piastri beleefden samen een crash tijdens de eerste bocht van de Grand Prix van Abu Dhabi, waar de Nederlander als schuldige voor werd aangewezen. De Australiër onthult dat hij vlak na de race bezoek kreeg van de viervoudig wereldkampioen.

Tijdens de start van de Grand Prix van Abu Dhabi ging Verstappen iets te wild door bocht één, waarna hij Piastri aantikte en het tweetal in de rondte ging. De wedstrijdleiding ging zich vervolgens buigen over het incident tussen de twee coureurs en men zag Verstappen als schuldige van de botsing. De kersverse wereldkampioen kreeg al straf tien seconden aan zijn broek. Iets waar hij het zelf verre van eens mee was: "Kunnen we misschien om twintig seconden vragen? Stomme idioten", klonk het duidelijke commentaar.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen zoekt Piastri op

Het leek er dus op dat Verstappen zich van geen kwaad bewust was, maar toch heeft hij na afloop Piastri in de paddock opgezocht om excuses te maken aan de McLaren-rijder. Hij krijgt bij Sky Sports de vraag of de actie van Verstappen te optimistisch was of niet: "Waarschijnlijk wel. Hij is echter naar mij toe gekomen om meteen excuses te maken. De stewards vonden het ook een straf. We gaan er volgend jaar weer voor. Het was natuurlijk een zware race, maar we hebben ons hoofddoel bereikt en dat is het enige dat telt", zo lijkt hij de excuses van Verstappen geaccepteerd te hebben.

Gerelateerd