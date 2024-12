Volgens de mannen van het Race Café heeft Max Verstappen in de eerste bocht van de eerste ronde in Abu Dhabi gegokt en verloren. Renger van der Zande vermoedt dat de Nederlander hiermee zijn visitekaartje wilde afgeven, Olav Mol is vooral onder de indruk van de reactie van Oscar Piastri.

Toen de startlichten doofden op het Yas Marina Circuit, gooide Verstappen alles in de strijd om naar voren te komen. Carlos Sainz kende een matige start vanaf P3 en ook Piastri was ineens in zicht. De Nederlander gooide zijn RB20 aan de binnenkant van bocht één, maar daar bleek toch geen ruimte meer te zijn. Het gevolg was dat het duo met elkaar in contact kwam en daarna samen spinden.

Mol: 'De straf was volledig terecht, simpel zat'

Volgens Van Der Zande wilde Verstappen investeren in de toekomst en Piastri laten weten hoe hij racet. "Dit is investeren in volgend seizoen door Verstappen. Hiermee zegt hij: 'hé, als ik achter je zit. Ik zet hem er altijd, ook al is het een klein gaatje, ik zet hem er altijd naast'. Uiteindelijk doet Piastri helemaal niets fout in mijn ogen", zo beschrijft de IMSA-coureur het voorval. Mol zag Verstappen balanceren en het kon ook net de juiste kant op vallen. "Als Piastri een halve meter meer laat, dan wint hij [Verstappen] gewoon de bocht. Het was half-om-half en ik denk dat de straf volledig terecht is, dat is simpel zat."

Piastri zeurde niet om straf

Daarnaast komt er ook waardering voor de reactie van Piastri. Coureurs springen vandaag de dag snel op de boordradio om te laten weten dat zij graag een straf voor de tegenpartij zien, maar dat deed Piastri niet. "Ik vond het vooral een goede actie van Piastri. Het enige wat hij had kunnen doen was schreeuwen: 'hij duwde mij van de baan'. Dat had hij ook kunnen doen, maar Piastri hield zijn stuur en had zoiets van: 'kom maar op'", zo legt Jack Plooij uit. Mol sluit zich daarbij aan: "Hij hoorde dat Max straf had gekregen en toen was het goed. Dat vond ik ook sterk."

FIA moest straf uitdelen

Over de tien seconden-straf bestaat nog wat discussie. Zo gaf Helmut Marko aan dat er wat zwaar was gestraft en hij wees naar een typische 'eerste ronde-incident'. "In de eerste bocht is het altijd net iets anders. Er spinnen twee man, dus er moet wat gebeuren. Als ze elkaar hadden geraakt en er was alleen wat schade, dan was het een 'no further action' geweest", zo stelt Mol.

