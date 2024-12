Met de F1 Grand Prix van Abu Dhabi zit het seizoen erop in de koningsklasse en kunnen we de eindstand in het kampioenschap bij zowel de coureurs als constructeurs op gaan maken. Wie is waar geëindigd?

Het was Lando Norris die op zondag de laatste F1-race van he seizoen boekte en zo het kampioenschap bij de constructeurs voor McLaren veilig wist te stellen. De Brit versloeg Carlos Sainz en Charles Leclerc. Lewis Hamilton haalde uiteindelijk nog teamgenoot George Russell in voor P4, waarna Max Verstappen als zesde over de streep kwam. Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Oscar Piastri waren de andere coureurs die in Abu Dhabi punten scoorden.

Coureursklassement

Verstappen was natuurlijk al kampioen en sluit af met een aantal van 437 punten. Norris komt op de tweede plaats terecht, voor Leclerc en Piastri. De top tien wordt verder afgemaakt door Sainz, Russell, Hamilton, Sergio Pérez, Alonso en Gasly. Tijdens het laatste raceweekend van 2024 schoof alleen Gasly een plekje op. Hij is tijdens de laatste races door zijn goede eindsprint nog op de tiende plaats terechtgekomen. Hülkenberg werd daardoor naar de elfde plaats verdreven.

Coureur Aantal punten 1. Max Verstappen 437 punten 2. Lando Norris 374 punten 3. Charles Leclerc 356 punten 4. Oscar Piastri 292 punten 5. Carlos Sainz 290 punten 6. George Russell 245 punten 7. Lewis Hamilton 223 punten 8. Sergio Pérez 152 punten 9. Fernando Alonso 70 punten 10. Pierre Gasly 42 punten 11. Nico Hülkenberg 41 punten 12. Yuki Tsunoda 30 punten 13. Lance Stroll 24 punten 14. Esteban Ocon 23 punten 15. Kevin Magnussen 16 punten 16. Alexander Albon 12 punten 17. Daniel Ricciardo 12 punten 18. Oliver Bearman 7 punten 19. Franco Colapinto 5 punten 20. Zhou Guanyu 4 punten 21. Liam Lawson 4 punten 22. Valtteri Bottas 0 punten 23. Logan Sargeant 0 punten 24. Jack Doohan 0 punten

Constructeurskampioenschap

Ook bij de constructeurs zijn er geen teams van positie gewisseld na de race in Abu Dhabi. McLaren werd kampioen dankzij de zege van Norris, waardoor het op 666 punten kwam in totaal. Ferrari eindigde op P2, Red Bull op P3 en Mercedes op P4. Aston Martin was duidelijk 'best op the rest' op P5, terwijl Alpine op de zesde plaats eindigde. Het Franse team versloeg Haas en Visa Cash App RB. Williams is negende geworden, Kick Sauber tiende.

Constructeur Aantal punten 1. McLaren 666 punten 2. Ferrari 652 punten 3. Red Bull Racing 589 punten 4. Mercedes 468 punten 5. Aston Martin 94 punten 6. Alpine 65 punten 7. Haas 58 punten 8. RB 46 punten 9. Williams 17 punten 10. Kick Sauber 4 punten

