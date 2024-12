Pérez geeft schuld aan koppeling voor DNF bij GP Abu Dhabi

Sergio Pérez heeft onthuld dat de koppeling van zijn RB20 de reden is waarom hij aan het begin van de Grand Prix van Abu Dhabi een spin had, en waarom hij kort daarna een einde moest maken aan zijn race. Het zou de laatste keer kunnen zijn geweest dat Pérez achter het stuur zat voor Red Bull Racing, gezien de geruchten rondom een potentieel vertrek met de dag luider worden.

Pérez startte vanaf de tiende plek op de grid, achter de Sauber van Valtteri Bottas, en had kort na de start een touché met de Fin. Hij wist zijn auto gaande te houden, maar kon de race niet afmaken, en werd zo de eerste coureur die de race vroegtijdig moest beëindigen. In Qatar had Pérez ook technische problemen met zijn RB20 - toen was het de aandrijving die het begaf.

Artikel gaat verder onder video

Koppeling zat helemaal vast

Pérez kwam langs bij de media na het uitvallen van de Grand Prix van Abu Dhabi. “Ik denk dat de motor al beschadigd was voor het contact [met Bottas], elke keer als ik de koppeling verwisselde gleed hij weg, ik verloor veel tijd op het rechte stuk. Na het contact probeerde ik de auto te herstellen, maar de koppeling zat helemaal vast,” zo legde hij uit. Pérez eindigt 2024 op de achtste plaats in het kampioenschap. Als Max Verstappen op de derde plaats eindigt of hoger, zal hij het record breken voor het grootste puntenverschil ooit tussen twee teamgenoten in de Formule 1. Dit record had Verstappen al in 2023.

Lees ook: LIVE | Grand Prix van Abu Dhabi: chaos in de openingsfase van de race

Gerelateerd