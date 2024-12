Dit is de voorlopige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi

De FIA heeft na wat onderzoeken na de kwalificatie de voorlopige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi bekendgemaakt. De laatste race van het seizoen 2024 begint zondag om 14:00 uur.

Aan de laatste race van dit enerverende seizoen gaat Lando Norris vanaf pole beginnen, met teamgenoot Oscar Piastri naast hem. Het ziet er dan ook goed uit voor McLaren, dat in Abu Dhabi het kampioenschap bij de constructeurs kan winnen. Op de tweede startrij vinden we Carlos Sainz en Max Verstappen, terwijl de derde startrij wordt gevuld door Pierre Gasly en George Russell. Op P7 vinden we na een penalty van drie plaatsen Nico Hülkenberg terug, met Fernando Alonso naast hem. De laatste startrij in de top tien wordt ingevuld door Valtteri Bottas en Sergio Pérez.

De rest van de grid voor F1 Grand Prix Abu Dhabi

Op de zesde startrij, net buiten de top tien, vinden we Yuki Tsunoda en Liam Lawson terug. Een volledige Visa Cash App RB-rij dus. De rest van de grid bestaat uit Lance Stroll, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Lewis Hamilton, Jack Doohan, Alexander Albon, Charles Leclerc en Franco Colapinto. Albon en Colapinto kregen een gridstraf van vijf plaatsen voor het vervangen van hun versnellingsbak buiten de pool, terwijl Leclerc tien plaatsen gridstraf kreeg voor het verwisselen van motoronderdelen buiten zijn pool.

De FIA heeft de voorlopige startopstelling bekendgemaakt voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Door veel penalty's zijn er veel wijzigingen ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie.#AbuDhabiGP #F1 #FIA pic.twitter.com/NfDzB1BDnx — GPFans NL (@GPFansNL) December 8, 2024

