De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), de organisatie achter de Formule 1, is van plan om de autosportbond om te gooien om zo de bevoegdheden van de auditcommissie en ethische commissie te beperken. David Richards maakt zich zorgen dat andere grote organisaties hierdoor niet meer met de FIA en diens president Mohammed Ben Sulayem willen samenwerken.

De ene na de andere belangrijke persoon loopt weg of wordt ontslagen bij de FIA. Het begon met sportief directeur Steve Nielsen, voordat hoofd van de FIA-commissie voor vrouwen Deborah Mayer haar rol opgaf. CEO Natalie Robyn, communicatiedirecteur Luke Skipper en secretaris-generaal van mobiliteit Jacob Bangsgaard hebben eveneens hun koffers gepakt, en wedstrijdleider Niels Wittich werd de laan uit gestuurd na de Grand Prix van São Paulo. Paolo Basarri, de compliance officer, iemand die is aangesteld om de naleving van de wet- en regelgeving te controleren, is vorige maand ook ontslagen. De FIA stemt op 13 december over een herstructurering van de organisatie, wat Ben Sulayem meer macht zou kunnen geven.

Ethische commissie

De FIA wil naar verluidt de bevoegdheid van de ethische commissie om klachten te onderzoeken en zelf te beoordelen wegnemen, meldt de BBC. De ethische commissie zou dan alleen nog maar mogen bepalen of een diepgaand onderzoek noodzakelijk is. Zo'n rapport gaat dan naar de president van de senaat Carmelo Sanz De Barros en die bepaalt dan of er actie moet worden genomen. De bevoegdheid om ethische kwesties te onderzoeken ligt dan dus bij Sanz De Barros en niet meer bij de ethische commissie. Er zouden clausules in de plannen staan dat als Ben Sulayem onderzocht wordt, dan gaat het rapport direct naar Sanz De Barros, en vice versa. De FIA-president en president van de senaat zouden dan over elkaars lot beslissen.

Ben Sulayem ligt momenteel onder vuur, omdat hij wordt onderzocht voor het oprichten van een presidentsfonds van anderhalf miljoen dollar om clubs die lid zijn van de FIA en voor de president hebben gestemd, te betalen. Er hangt ook een vraagteken boven de financiën van het privékantoor van de man uit Dubai. Er wordt echter weinig vooruitgang geboekt in beide onderzoeken. Twee kwesties waarbij Ben Sulayem zou hebben ingegrepen tijdens Grands Prix - de straf van Fernando Alonso in Saoedi-Arabië in 2023 en de homologatie van het Las Vegas Strip Circuit - zijn laten vallen.

Richards waarschuwt

David Richards is de voorzitter van Motorsport UK en mag daardoor meestemmen op de FIA General Assembly, maar de voormalig wereldkampioen rally als navigator waarschuwt bij de BBC over de plannen van de autosportbond. Hij vreest dat "grote organisaties over de hele wereld zullen weigeren om met de FIA ​​samen te werken als deze niet voldoet aan de hoogste normen van corporate governance, zoals dat hoort bij onze sport."

De Brit vervolgde bij The Race: "Hopelijk beseffen mensen dat we niet de goede kant op gaan, en dat we ervoor moeten zorgen dat de FIA ​​het allerbeste van sportbestuur ter wereld hoog houdt. Ik hoop dat het gewoon een vergissing is, en dat mensen de consequenties hiervan niet volledig hebben begrepen, en dat we het kunnen corrigeren voordat het verandert. Ik vind dat de auditcommissie volledig onafhankelijk moet zijn en alle kwesties binnen de FIA ​​moet kunnen onderzoeken. De voorgestelde wijzigingen zullen dat onmogelijk maken en dat is geen goed beleid."

