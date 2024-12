Lewis Hamilton zal zijn allerlaatste wedstrijd met Mercedes moeten aanvangen vanaf P18. De zevenvoudig wereldkampioen vloog er al in Q1 uit tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi.

In de laatste minuten kreeg het Yas Marina Circuit in rap tempo steeds meer grip en dus was zo laat mogelijk een rondje neerzetten cruciaal. Charles Leclerc was het snelst in het eerste gedeelte van de kwalificatie met een tijd van 1:23.302. Valtteri Bottas was de grote verrassing in zijn Kick Sauber. De Fin, die waarschijnlijk zijn laatste Grand Prix uit zijn carrière rijdt op zondag, werd tweede op 0.179 seconden achterstand. Max Verstappen vonden we op de vierde stek achter Carlos Sainz. Pierre Gasly completeerde de top vijf van Q1 in zijn Alpine.

Bollard vast onder de Mercedes

Alexander Albon, Zhou Guanyu, Lewis Hamilton, Franco Colapinto en debutant Jack Doohan waren niet goed genoeg om door te mogen gaan naar Q2. Hamilton kwam 0.094 seconden tekort op Fernando Alonso en kwalificeerde zich als achttiende. Hij begint zijn laatste F1-race met Mercedes als team én motorleverancier dus vanaf de één na laatste startrij.

"Ik heb het compleet verpest. Wat was dat slecht, man. Jezus", klonk het over de boardradio. Teambaas Toto Wolff sloot zich bij Hamilton aan: "Ja, Lewis, dat was slecht." Wat niet zal hebben geholpen, is dat de Brit een paaltje had opgepikt. Kevin Magnussen raakte de bollard, toen hij de bocht onder het hotel afsneed om uit de weg te gaan. Deze kwam midden op de baan te liggen en Hamilton reed er vervolgens overheen.

More on that bollard under Lewis' car 👀



Magnussen had a moment and dislodged a bollard into the path of an oncoming Hamilton in the final sector #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/o0Sdgm4IQ8 — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

