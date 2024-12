2026 zal het laatste seizoen zijn waarin het Formule 1-circus zal neerstrijken op Circuit Zandvoort. Zoals Dutch GP-directeur Robert van Overdijk zei, ze zullen eruit gaan met een knal. Dat is niet gelogen, want de F1 Dutch Grand Prix zal over anderhalf jaar een sprintweekend worden.

De Grand Prix van Nederland heeft een contractverlenging van een extra jaar kunnen verzekeren en dus staat de baan in de Noord-Hollandse duinen nog op de kalender tot en met 2026. Helaas voor de Oranjefans zal dat ook meteen de laatste Formule 1-race worden in Zandvoort. De organisatie heeft er zelf voor gekozen om met de koningsklasse te stoppen. "Drie dagen op rij een uitverkocht huis is voor ons noodzakelijk om rendabel te draaien. Dat lijntje is dun. Een eenmalige dip is niet zo erg, maar we kunnen het ons niet permitteren structureel minder bezoekers te trekken. We hadden een beetje pech met het weer [in 2024], maar de vraag naar tickets voor 2025 en 2026 is enorm", legde Van Overdijk uit bij de NOS.

Sprint in 2026

De directeur hoopt dat de allerlaatste editie van de Dutch Grand Prix in 2026 ook meteen de mooiste wordt. "We gaan eruit met een knal. Natuurlijk geeft het ook een weemoedig gevoel, maar we zijn vooral trots. In 2026 sluiten we een iconisch tijdperk in de Nederlandse sportgeschiedenis af."

Wanneer de laatste Formule 1-race op Circuit Zandvoort wordt verreden is nog niet bekend. De kalender voor 2026 is namelijk nog niet uitgekomen. Momenteel hebben ze een plekje direct na de zomerstop - zo wordt de race in 2025 gehouden op 31 augustus.

Het interview met Van Overdijk werd afgesloten met het nieuws dat de Dutch Grand Prix van 2026 een sprintweekend wordt. Dat zou betekenen dat we dus niet één, maar twee races te zien krijgen op Zandvoort. De Sprint werd in 2021 geïntroduceerd en het is een verkorte race van ongeveer 100 kilometer die op de zaterdag wordt gehouden om extra spektakel te creëren.

