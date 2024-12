Williams heeft een manier gevonden om Carlos Sainz voor het team uit Grove te laten debuteren vóór de Formule 1-test in Abu Dhabi. Naar verluidt gaan ze namelijk een filmdag inzetten voor hun nieuwe aanwinst.

Lewis Hamilton zal in 2025 voor het eerst in zijn F1-carrière instappen bij een team dat geen Mercedes krachtbron heeft: Ferrari. Sainz moest daarom in februari zijn zoektocht beginnen naar een nieuwe werkgever. Mercedes is een van de kandidaten geweest, maar de Zilverpijlen hebben gekozen voor hun eigen jongeling Andrea Kimi Antonelli. Sainz zou vervolgens contracten van Alpine en Audi hebben afgewezen. Geruchten deden de ronde dat de Madrileen gesprekken heeft gevoerd met Red Bull Racing, aangezien Sergio Pérez erg tegenvalt, maar uiteindelijk heeft hij zijn handtekening gezet bij Williams. Daar wordt hij straks de ploegmaat van Alexander Albon.

Filmdag na race en voor test

Williams heeft een aantal weken geleden bevestigd dat ze een deal hebben kunnen sluiten met Ferrari, waardoor Sainz vervroegd zijn eerste meters zal maken in de FW46-bolide. Hij mag namelijk worden ingezet tijdens de traditionele seizoensafsluitende test op het Yas Marina Circuit na de Grand Prix van Abu Dhabi.

Autosport kan echter melden dat Sainz vóór de test al voor Williams gaat rijden. Het Britse team zal naar verluidt een filmdag inzetten voor Sainz tussen de race en de test in Abu Dhabi. Hij mag in een Williams-overall uitkomen, maar zonder sponsors erop.

Wat is een filmdag?

Officieel gezien zijn filmdagen, in het sportief reglement aangegeven als 'Promotional Events', uitsluitend bedoeld voor marketing- of promotiedoeleinden, maar teams gebruiken zo'n filmdag tegenwoordig meer als een extra testdag met de nieuwste auto of coureur. Teams mogen per Formule 1-seizoen twee sessies van ieder maximaal 200 kilometer organiseren. Er moet op een bandencompound worden gereden die speciaal voor filmdagen is ontwikkeld, en dus zijn de gebruikelijke softs, mediums en hards niet beschikbaar.

