James Vowles bevestigt dat er interesse is vanuit 'bepaalde teams' in zijn Williams-coureur Franco Colapinto. De teambaas kan niet zeggen dat het gaat om Red Bull, maar de energiedrankfabrikant is nog de enige die haar rijdersbezetting voor het F1-seizoen van 2025 officieel moet maken.

We hebben nog maar twee races te gaan dit jaar en dat betekent dat we steeds dichter bij een besluit komen van Red Bull Racing en VCARB over hun coureurs. Sergio Pérez heeft dan wel een contractverlenging getekend, maar zijn resultaten vallen erg tegen. Na Miami, waar hij zijn laatste top vijf scoorde, sleept hij gemiddeld 3 punten per raceweekend binnen. De Mexicaan ligt achtste in de tussenstand, in niemandsland, en door hem verliest Red Bull het constructeurskampioenschap aan McLaren of Ferrari. Liam Lawson maakt kans om 'Checo' op te volgen, maar de naam van Colapinto wordt ook genoemd. De Argentijn maakte indruk bij Williams door meteen punten te pakken, in tegenstelling tot Logan Sargeant die hij vervangt.

Plan B voor Colapinto

"Er is interesse, maar meer dan dat kan ik er momenteel niet over zeggen", maakte Vowles bekend tijdens de persconferentie in Qatar. "Ik denk dat die teams zelf eerst moeten uitvogelen welke stoeltjes zij nog wel and niet hebben richting volgend jaar, voordat we kunnen vaststellen waar [Colapinto] naartoe gaat, als hij ergens naartoe gaat." Christian Horner en Helmut Marko hebben allebei bevestigd dat ze na dit seizoen om de tafel gaan zitten om te beslissen wie het beste de teamgenoot van Verstappen kan worden en dus zijn de twee Red Bull-teams de enigen die hun rijdersbezetting officieel bekend moeten maken.

Vowles heeft al een plan voor Colapinto als hij geen zitje bij de energiedrankfabrikant krijgt. "We hebben een 'klassieke' auto, die van twee jaar oud." Volgens de reglementen van de FIA mag daar ongelimiteerd mee getest worden. "Hij zal daar vaak genoeg in rijden om op snelheid te blijven. Ik heb dit al een keer gedaan met Esteban [Ocon bij Mercedes], toen hij een tussenjaar had. En Esteban is hier vandaag de dag nog en is nog steeds een sterke coureur."

