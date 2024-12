Max Verstappen zal de F1 Grand Prix van Qatar niet vanaf de pole position mogen aanvangen, ondanks dat hij sneller was dan wie dan ook tijdens de kwalificatie. Hij heeft namelijk een gridstraf gekregen. Een van de stewards die over dit besluit ging, blijkt iemand die al eerder is gebotst met de Red Bull Racing-coureur.

George Russell en Verstappen werden op het matje van de FIA geroepen na een incident op het Lusail International Circuit tijdens de sessie die de startopstelling bepaalde. De stewards vonden dat de laatstgenoemde te langzaam had gereden en, ondanks dat het niet om een pushrondje ging, de Mercedes-coureur niet genoeg ruimte had gegeven. Ze besloten een gridstraf uit te delen en Verstappen kreeg er nog een strafpunt op zijn superlicentie bij. De stewards die hierover gingen, zijn Qatar Motor and Motorcycle Federation-directeur Amro Al-Hamad, ervaren F2-, F3- en Formule E-steward Mathieu Remmerie, voormalig Formule 1-coureur Derek Warwick die in de jaren 80 vier podiums verdiende, en Garry Connelly.

Verleden tussen Connelly en Verstappen

Connelly is de voorzitter van het Australische instituut van veiligheid in de motorsport en al sinds 1989 een steward van de FIA. Hij is naast de Formule 1 ook aan de slag gegaan in het World Rally Championship en World Touring Car Championship. Connelly is iemand waar Verstappen eerder wrijving mee heeft gehad.

In de slotfase van de Japanse Grand Prix in 2016 probeerde Verstappen Lewis Hamilton achter zich te houden om de tweede positie te behouden. Hij bewoog in de remzone voor de Casio Triangle, waardoor de Brit hem moest ontwijken via de uitloopstrook. Mercedes noemde het rijgedrag van Verstappen "onvoorspelbaar en gevaarlijk" en diende eerst een protest in. Hamilton vond dat echter niet nodig en de Duitse renstal trok het protest weer in. Connelly zou teambaas Toto Wolff achter de schermen echter hebben geadviseerd om het protest niet in te trekken.

Verstappen haalde Kimi Räikkönen in de laatste ronde van de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2017 in, maar deed dat in de snelle bocht 17 nét buiten de witte lijn aan de binnenkant. Hij kreeg een tijdstraf van 5 seconden en verloor zo alsnog de podiumpositie. Drievoudig wereldkampioen en Mercedes F1-voorzitter Niki Lauda noemde het "de slechtste beslissing ooit" in de Formule 1, aangezien het juist zo'n prachtige inhaalactie was. Opnieuw was het Connelly die toen een van de stewards was. Verstappen was ziedend.

In 2021 kreeg Verstappen een gridstraf na de crash met Hamilton op Monza, een gridstraf voor het negeren van gele vlaggen tijdens de kwalificatie in Qatar en tijdstraffen in het titanengevecht met Hamilton in Saoedi-Arabië. In al deze gevallen vervulde Connelly weer zijn rol als steward. Verstappen liet na dat seizoen bij Motorsport-Total.com weten dat er "geen kwaad bloed" is tussen hem en de stewards, al is hij nu "een beetje klaar met dit alles" na de gridstraf die dit weekend is uitgedeeld.

