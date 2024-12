Max Verstappen werd dit seizoen opnieuw wereldkampioen, maar toch was het een totaal ander seizoen dan de voorgaande jaren. Zo was er veel te doen rondom teambaas Christian Horner, ook in relatie tot Jos Verstappen. Max vertelt nu hoe hij die periode heeft beleefd en hoe zijn verstandshouding is met de Britse teamchef.

Nog voordat het 2024-seizoen van start was gegaan, lag Horner al vol onder vuur. Hij werd namelijk beticht van grensoverschrijdend gedrag door een werkneemster van Red Bull. Horner zou pikante appjes hebben gestuurd zonder dat zijn vrouw daar van af wist. Er werd een onderzoek ingesteld naar de topman en sindsdien begon het te rommelen achter de schermen bij Red Bull. Horner werd uiteindelijk vrijgesproken, maar van rust in de tent was op dat moment nog lang geen sprake. Ook Jos kreeg het aan de stok met Horner en liet in de media meermaals weten dat Red Bull niet langer zou kunnen functioneren als de Brit aan het roer zou blijven staan.

Verstappen kende turbulente periode met Red Bull

Terwijl Jos in de clinch lag met Horner en er over en weer veel werd gezegd over Red Bull, probeerde Max zich rustig te houden. Hij probeerde zich niet al te veel te laten afleiden en wilde zich op de baan laten zien. Dat lukte, want Verstappen kende een goede start van het seizoen. Toch werd er ook aan zijn toekomst getwijfeld. Wilde Verstappen nog wel bij Red Bull blijven nu de boel op instorten stond? Zijn vader hield in de media regelmatig de deur open richting andere teams, maar Verstappen zelf heeft constant gezegd er niet al te veel mee bezig te zijn. In gesprek met Press Association blikt Verstappen terug op deze turbulente periode.

Verstappen wilde ontploffing voorkomen

"Je wilt liever niet met dit soort dingen te maken krijgen", zo verwijst Verstappen naar alle onrust, met name rond Horner. Toch heeft alles er niet voor gezorgd dat er een minder goede band is tussen coureur en teambaas. "Ik heb altijd geprobeerd me te concentreren op de prestaties, met de engineers samen te werken en te voorkomen dat het allemaal ontploft. Ik heb een hele goede relatie [met Horner, red.]. Het is een sterke relatie", zo bevestigt Verstappen.

