Max Verstappen heeft inmiddels vier wereldtitels achter zijn naam staan en daarmee behoort hij nu tot een select gezelschap. Er zijn echter rijders die nog meer titels hebben weten te halen. Toch zegt dat voor Verstappen niet perse iets over de kwaliteiten van een coureur.

In Las Vegas verzekerde Verstappen zich definitief van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De 27-jarige slaagde erin vier jaar op rij, vanaf 2021, het kampioenschap te winnen. Dit seizoen leek het nog heel even spannend te worden, nadat Red Bull niet langer de snelste auto had en Lando Norris begon in te lopen, maar de Brit kwam tekort om écht een serieuze bedreiging te vormen. Verstappen staat zodoende op - relatief jonge leeftijd - vier wereldtitels. Hiermee staat hij op gelijke hoogte met gerespecteerde namen als Alain Prost en Sebastian Vettel.

Coureurs met meer wereldtitels dan Verstappen

Er zijn echter coureurs die nog meer wereldtitels achter hun naam hebben staan. Sterker nog: één van hen staat momenteel samen met Verstappen op de grid - en dat is Lewis Hamilton. De inmiddels 39-jarige coureur heeft maar liefst zeven wereldkampioenschappen achter zijn naam weten te zetten. Hiermee heeft hij - samen met legende Michael Schumacher - het record in handen. Ook Juan Manuel Fangio won meer wereldtitels dan Verstappen. De Argentijn sleepte in het begintijdperk van de Formule 1 vijf kampioenschappen binnen. Het aantal kampioenschappen dat een coureur heeft gewonnen zegt volgens Verstappen echter niet zoveel over hoe goed een rijder nu daadwerkelijk is of was.

Geluk speelt grote rol in behalen kampioenschappen

Volgens Verstappen hangt het ook voor een groot deel af van of je als coureur geluk hebt gehad tijdens je loopbaan. Zit je op het juiste moment bij het juiste team in de juiste auto, dan kun je wereldtitels winnen. Ben je een uitstekende coureur, maar rijd je bij een achterhoedeteam, dan is het gewoonweg niet mogelijk om kampioen te worden. Dit zegt echter niets over je kwaliteiten.

Wereldtitels zeggen niet alles over je kwaliteiten

"In de sport heb je ook een beetje geluk nodig om lang in het juiste team te zitten", zo vertelt Verstappen aan de Press Association. "Het betekent niet dat degene met de meeste titels ook daadwerkelijk de beste is."

