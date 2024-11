Verstappen op 'onverwachte' pole in Qatar, Ferrari krijgt boete voor pitlane incident | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag was een drukke dag in de Formule 1, met zowel de sprintrace als de kwalificatie voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar op het programma. Het contrast tussen de twee sessies was enorm voor Max Verstappen, die in de sprint naar de achtste plaats afzakte, maar enkele uren later op pole position stond. De Nederlander gaf zelf toe dat hij dit resultaat niet had verwacht, terwijl Ferrari door de FIA op het matje werd geroepen en een boete ontving.

Artikel gaat verder onder video

Russell verliest nipt van Verstappen in strijd om pole: 'Verrast door zijn ommekeer'

George Russell kwalificeerde zich als tweede voor de Grand Prix van Qatar. De Brit leek af te stevenen op pole, maar Max Verstappen kaapte deze voor zijn neus weg. De twee kwamen echter nog wel met elkaar in aanvaring, een situatie die door de steward werd genoteerd. Russell reageerde na afloop. Lees hier het hele artikel over Russell die zich verbaasde over de snelheid van Max Verstappen in de kwalificatie.

FIA deelt boete uit aan Ferrari voor 'unsafe release'

De FIA heeft zich uitgesproken over de unsafe release van Carlos Sainz in Q2 van de kwalificatie in Qatar. De Spanjaard zat Lewis Hamilton in de weg die in de fastlane zat en toch wel een klein beetje moest uitwijken. Voor Sainz was P7 het hoogst haalbare tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Qatar. Teamgenoot Charles Leclerc wist een vijfde tijd te rijden. Ferrari reisde naar Qatar af als één van de grote favorieten, maar Mercedes en McLaren lijken toch de bovenhand te hebben. Lees hier het hele artikel over de boete die Sainz en Ferrari opliepen in de kwalificatie.

Verstappen duidelijk na P8 in Sprint: "Verschrikkelijk! Niet mee te rijden"

Max Verstappen kende een teleurstellende Sprint in Qatar, waar hij als achtste over de streep kwam. Na afloop gaf de Nederlander zijn fans weinig hoop. Hij verwacht weinig verbetering voor de rest van het weekend. "Verschrikkelijk! Niet mee te rijden", zo klonk het uit zijn mond. Lees hier het hele artikel over de reactie van Max Verstappen na de sprintrace in Qatar.

Russell en Verstappen in discussie over incident: "Vreemd dat ik naar stewards moet"

Max Verstappen en George Russell moesten zich na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar allebei melden bij de stewards. De twee werden namelijk onderzocht vanwege een incident tijdens de opwarmronde in Q3. Op de persconferentie spraken beide heren erover. Lees hier het hele artikel over George Russell en Max Verstappen die reageren over het moeten gaan naar de stewards.

Gerelateerd