De FIA heeft zich uitgesproken over de unsafe release van Carlos Sainz in Q2 van de kwalificatie in Qatar. De Spanjaard zat Lewis Hamilton in de weg die in de fastlane zat en toch wel een klein beetje moest uitwijken.

Voor Sainz was P7 het hoogst haalbare tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Qatar. Teamgenoot Charles Leclerc wist een vijfde tijd te rijden. Ferrari reisde naar Qatar af als één van de grote favorieten, maar Mercedes en McLaren lijken toch de bovenhand te hebben. Max Verstappen ging er uiteindelijk met de pole position vandoor, nadat kleine aanpassingen aan de RB20 een grote impact hadden.

FIA buigt zich over unsafe release

Sainz hing nog een mogelijk straf boven het hoofd, voor de unsafe release. "De vertegenwoordiger van auto 55 (Sainz) erkende dat de nummer één-monteur, verantwoordelijk voor het vrijlaten van auto 55, het signaal gaf om de auto te laten vertrekken voordat de coureur klaar was. Dit leidde tot een kleine vertraging, waardoor de auto in het pad van auto 44 (Hamilton) werd vrijgelaten. Hierdoor moest de coureur van auto 44 ontwijkende actie ondernemen", zo vertelt het orgaan. Uiteindelijk mag Ferrari een boete van 5.000 euro aftikken voor het voorval.

