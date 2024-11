Max Verstappen kende een teleurstellende Sprint in Qatar, waar hij als achtste over de streep kwam. Na afloop gaf de Nederlander zijn fans weinig hoop. Hij verwacht weinig verbetering voor de rest van het weekend. "Verschrikkelijk! Niet mee te rijden", zo klonk het uit zijn mond.

De kwalificatie voor de Sprint was met een zesde startpositie al geen daverend succes, maar vanmiddag ging het al niet veel beter. Sterker nog: Verstappen werd kort na de start al door drie concurrenten voorbijgestoken. Hij wist uiteindelijk nog wel één positie terug te winnen, maar meer dan dat zat er niet in. De kersverse wereldkampioen kwam dan ook troosteloos als achtste over de finishlijn. Na afloop was hij absoluut niet te spreken over de RB20. Verstappen zegt zeker wat dingen aan te gaan passen richting de kwalificatie, maar hij verwacht er eigenlijk weinig van.

RB20 is net een rallyauto in Qatar

Na afloop van de Sprint verscheen Verstappen voor de camera bij Viaplay voor een eerste reactie. Daar stak hij zijn kritiek op de RB20 niet onder stoelen of banken. "Ja, gewoon geen grip. De balans is gewoon dramatisch. En dan op koude banden, dan heb je dat nog meer. Het was net een rallyauto. Ik denk dat ik mee had moeten doen met m'n vader in Spa. Dan had ik meer kans gehad denk ik", zo probeerde hij er nog een beetje een dolletje van te maken.

Verstappen verwacht geen wonderen met "verschrikkelijke" RB20

Vervolgens ging hij op serieuzere noot verder: "Het is verschrikkelijk! Niet mee te rijden. We kunnen wel heel veel aanpassen [richting de kwalificatie, red], maar we kunnen het probleem niet verhelpen. Ik weet het niet, we gaan wel wat dingen aanpassen maar ik verwacht geen wonderen."

