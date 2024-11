George Russell kwalificeerde zich als tweede voor de Grand Prix van Qatar. De Brit leek af te stevenen op pole, maar Max Verstappen kaapte deze voor zijn neus weg. De twee kwamen echter nog wel met elkaar in aanvaring, een situatie die door de steward werd genoteerd. Russell reageerde na afloop.

Het scheelde niet veel of Russell had op pole gestaan voor de race op zondag. Hij kon zijn eerste run echter niet meer verbeteren, iets dat Verstappen wel deed. Erg rouwig was hij er niet om, zo bleek na afloop. "Het is tot nu toe een geweldige reeks geweest. De laatste vier kwalificaties stonden we elke keer op de eerste rij; dat hadden we een paar races geleden niet durven dromen", zo begon Russell na afloop bij de gridinterviews. "Ik voel dat ik op dit moment in een geweldige flow zit, ik voel me echt fantastisch."

Russell moest door het grind na incident met Verstappen

Hij vervolgt: "Mijn eerste ronde was één van de beste die ik ooit heb gereden. Ik kon om wat voor een reden dan ook die extra tijd niet meer vinden in de laatste ronde en toen haalde Max mij in." Maar vlak voor de tweede run moest Russell een botsing met Verstappen vermijden. De Red Bull-coureur reed wat langzaam en Russell klapte er bijna achterop. "Uiteindelijk ging ik door het grind, met de hele vloer. Het voelde alsof de vloer over de kerb en door het grind schraapte, dus ik hoop dat hij niet beschadigd is. Misschien is dat de reden dat we niet verbeterde, ik weet het niet."

"Geweldig dat Max ook in de mix zit"

Het moment met Verstappen, dat door de stewards is genoteerd, was wel even spannend, zo zegt Russell. "Het was een beetje een hachelijke situatie, twee bochten voordat we aan de ronde begonnen." De Mercedes-coureur is echter wel blij verrast dat Verstappen ook meedoet vooraan. "Het is eigenlijk geweldig dat Max ook in de mix zit. Ik was echt verrast door hun ommekeer, want ze leken gisteren en vandaag echt niet zo snel", aldus de Brit.

