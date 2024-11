Dit is de definitieve startopstelling voor de Sprint in Qatar

Om klokslag 15:00 uur is het tijd voor de sprintrace in Qatar, de laatste verkorte race van het seizoen. Lando Norris was tijdens de sprintkwalificatie degene met het snelste rondje en hij zal voor George Russell (P2) en teamgenoot Oscar Piastri (P3) vertrekken.

Carlos Sainz was slechts één honderdste langzamer dan de Australier en vangt daarom de sprintrace aan vanaf P4, voor teamgenoot Charles Leclerc (P5). Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen was vrijdag allerminst tevreden en moet genoegen nemen met de zesde stek voor Lewis Hamilton, die op de zevende plek staat. Pierre Gasly liet wederom zien dat de Alpine in de slotfase van het jaar tot leven is gekomen op P8 en Nico Hülkenberg vangt de wedstrijd aan vanaf P9 en Liam Lawson is de beste VCARB op tiende stek.

Definitieve startopstelling Sprint Qatar

Fernando Alonso kan jacht gaan maken op punten vanaf P11 en Alexander Albon is de beste Williams op P12. Valtteri Bottas liet ook wat snelheid zien en gaat starten vanaf de dertiende stek, voor de neus van Lance Stroll. Kevin Magnussen moest genoegen nemen met P15 en Yuki Tsunoda kende een matige kwalificatie met een zestiende positie. Esteban Ocon en Zhou Guanyu delen de laatste startrij, want Sergio Pérez en Franco Colapinto zullen vanuit de pitstraat gaan starten.

