De FIA heeft gereageerd op de beweringen van de inmiddels vertrokken FIA-steward, Tim Mayer. Mayer plaatste zijn vraagtekens bij de vertrokken Janette Tan, die de naar de Formule 1 gepromoveerde wedstrijdleider Rui Marques moest opvolgen in de Formule 2. Donderdag meldde enkele media dat Tan nog voordat ze aan de slag kon gaan, is ontslagen en Mayer stelde dat Marques nu wel een hele lastige taak krijgt.

De afgelopen weken zijn er diverse personeelsleden vertrokken bij de internationale autosportbond. Sommige gingen uit eigen beweging weg, anderen werden - naar verluidt - ontslagen. Dit weekend zou Tan beginnen als racedirecteur van de Formule 2, maar die taken gaat de wedstrijdleider van de Formule 1, Marques, overnemen. Mayer, die als steward is ontslagen vond het een moeilijke taak voor Marques: "Ik weet hoe zwaar beide functies zijn. Ik mag Rui graag, maar dit legt een ongelooflijke druk op hem. Ze [FIA] doen zichzelf geen plezier. Ze komen letterlijk mensen tekort om deze functies te vervullen", zo verklaarde Mayer bij de BBC.

FIA onderstreept dat taken racedirector minder zwaar zijn, dan gedacht

Hoewel Mayer dus een druk weekend voor Marques verwacht, legt de FIA in een verklaring uit, die The Race heeft gezien, dat het allemaal wel meevalt. "De taken van de racedirecteur zijn een stuk minder zwaar geworden dankzij de ondersteuningsstructuur die is opgezet in de Race Control tijdens Formule 1-evenementen. De racedirecteur kan zich nu volledig richten op de controle van de race, zonder te worden belast door randzaken", zo opent de FIA. Daarnaast zijn er tijdens elke sessie zo'n vier tot zes mensen aan het werk, die ook ondersteuning kunnen bieden. "Het is ook niet ongebruikelijk dat de F1-racedirecteur en plaatsvervangend racedirecteur een actieve of adviserende rol spelen in het racebeheer van ondersteunende klassen, zoals Formule 2 en Formule 3", zo lijkt het orgaan direct te reageren op de woorden van Mayer.

Over het vertrek van Tan wordt overigens met geen woord gerept, maar de FIA legt wel uit hoe er nieuwe racedirecteuren worden opgeleid. "Wat betreft het opleiden van racedirecteurs, hebben we een High Performance Programma opgezet waarin talent wordt opgespoord en getraind met het oog op een mogelijke toekomstige rol in Race Control en ook als steward", zo luidt de verklaring. "Momenteel zijn er verschillende kandidaten actief in het programma. Sommigen van hen hebben al deelgenomen aan Race Control-operaties binnen FIA-wereldkampioenschappen, waaronder Formule 1, Formule E, het World Rally Championship en het World Endurance Championship. Deze kandidaten worden klaargestoomd voor toekomstige rollen in diverse FIA-categorieën", aldus de internationale autosportbond.

