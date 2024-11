Max Verstappen (27) stelde afgelopen zondag alweer zijn vierde wereldtitel op rij veilig. Een indrukwekkende prestatie waarmee hij zich in een illuster rijtje wist te scharen. Het doet hem tegelijkertijd ook nadenken over de toekomst. Verstappen heeft zijn hele leven gegeven aan het racen en wil ook een keer de volledige focus kunnen leggen op zijn geliefden, zo zegt hij.

Al sinds hij een klein jochie was, zat hij achter het stuur. Verstappen begon al op vroege leeftijd met karten en kreeg daarin veel begeleiden van zijn ouders, met name van vader Jos. Het heeft z'n vruchten afgeworpen, want inmiddels is Verstappen een viervoudig wereldkampioen Formule 1. En dat op 27-jarige leeftijd. Een indrukwekkende prestatie. Maar wanneer is het genoeg geweest voor de man uit Hasselt? In gesprek met Formula 1 geeft Verstappen aan dat hij hier zeker wel over nadenkt. In een indrukwekkend betoog legt hij uit dat het leven niet alleen maar om racen draait en dat hij meer tijd wil doorbrengen met de mensen die hem dierbaar zijn.

Verstappen over balans tussen racen en familie

"Soms belt mijn vader of moeder en dan ben ik zo van: 'Ik ben te druk, ik bel ze later wel terug'. Maar ik weet ook dat er een dag gaat komen dat ze mij niet meer bellen, omdat ze er niet meer zijn. En dit soort momenten zorgen dat ik me realiseer dat niet alles om racen en Formule 1 draait", zo spreekt Verstappen wijze woorden. "En ik wil tijd met hen [vader en moeder, red.] doorbrengen, want vanaf dat ik vier jaar oud was hebben ze hun hele leven aan mij toegewijd en het behalen van succes en proberen de Formule 1 te bereiken."

Verstappen wil momenten met familie koesteren

Verstappen erkent dat hij dan ook een keer een keuze moet gaan maken. "Op een bepaald moment is het genoeg geweest. En dan moet je wat terug gaan geven en meer tijd met hen door gaan brengen. En uiteindelijk is dat ook veel belangrijker dan al het succes hier [in de Formule 1, red.]", zo zegt hij. "Natuurlijk is het geweldig. Ik bedoel, ik hou ervan. Ik hou ervan om competitief te zijn, kampioenschappen te winnen, races te winnen, maar op een punt moet familie weer op nummer één komen. Want mensen worden ouder en je moet echt die momenten koesteren."

