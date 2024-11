Jos Verstappen is er nog altijd van overtuigd dat Sergio Pérez de beste teamgenoot voor Max Verstappen is. De 34-jarige 'Checo' zit momenteel niet in de beste vorm van zijn carrière, maar Jos 'The Boss' stelt dat dit ook wel te maken heeft met de moeilijk te besturen RB20.

Over het zitje naast Verstappen in 2025 is toch wel wat te doen. Zo hebben Yuki Tsunoda en Liam Lawson er geen geheim van gemaakt dat zij mikken op het stoeltje van de Mexicaan. Toch lijkt Pérez, ondanks zijn resultaten, in het zadel te worden gehouden door de vele sponsoren die hij meeneemt. Het constructeurskampioenschap is al uit zicht en dr. Helmut Marko bevestigde dat de aandeelhouders van Red Bull na het seizoen de knoop gaan doorhakken over het zitje.

Ligt niet aan 'Checo', maar de auto

Volgens Jos 'The Boss' moet niet vergeten worden dat de RB20 een moeilijk auto is. Verstappen junior heeft dat in 2024 al enkele keren laten doorschijnen, maar het lijkt vooral op Pérez zijn uitwerking te hebben. Jos verwacht bij Radio JOE dan ook dat als Red Bull haar werk doet en een goede auto aflevert, dan is Pérez de ideale teamgenoot. "Dat [toekomst Pérez bij Red Bull red.] ligt niet aan ons natuurlijk. Dat ligt echt aan het management van het team. Maar ik weet ook zeker als Red Bull een auto bouwt die neutraal is en waar iedereen mee overweg kan, dan denk ik dat 'Checo' er ook weer vooraan bij zit, maar daar hebben wij weinig mee te maken eigenlijk", aldus Jos.

Unfortunately we didn’t recover enough, we risked on a diferent strategy wich did not pay off.



Lamentablemente no recuperamos lo suficiente. Arriesgamos con una estrategia diferente, pero no dio resultado.#SP11 pic.twitter.com/lQJQGwj0tl — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 24, 2024

