Jos 'The Boss' Verstappen moest het festijn in Las Vegas aan zich voorbij laten gaan. Zoon Max wist namelijk in de Amerikaanse gokstad beslag te leggen op zijn vierde wereldtitel, maar bij dat feestje kon Verstappen senior niet aanwezig zijn.

De 27-jarige Red Bull-coureur wist in 2021 in een zeer intense titelstrijd met Lewis Hamilton als overwinnaar uit de strijd te komen. In 2022 werd de titel na het vallen van de vlag in Japan en met wat verwarrende omstandigheden rondom de puntentelling, uitgedeeld aan de Limburger. Afgelopen seizoen stond in het teken van de dominantie van Verstappen en dit jaar heeft de Nederlander zijn voorsprong moeten verdedigen met misschien wel de derde auto van het veld.

Jos was grieperig

Jos Verstappen was bij al die races aanwezig, behalve gisteren in Las Vegas. Hij verklaart bij Radio JOE dat hij wat onder de leden had en zoon Max daar vooral niet mee wilde besmetten. "Ik voelde me niet zo lekker, een beetje grieperig. Ik zou op donderdag er naartoe gaan, maar dat heb ik op woensdag gecanceld. Dan wil ik ook niet bij hem zijn, want als ik hem aansteek... Dat heb ik altijd gedaan, als ik me een beetje zo voel, dan ga ik er niet naartoe", legt de vader van uit.

Vier titels en Jos wijst de mooiste aan

Hoewel Verstappen fysiek niet aanwezig was in Las Vegas, staat hij nog altijd nauw in contact met manager Raymond Vermeulen maar ook met Max: "Voor de race [hebben we contact red.]en ik geloof twintig minuten na de race. Dus ik ben er heel erg bij betrokken. Ik sta heel nauw in contact met Max en met de manager." Als hij de vier titels naast elkaar zet, dan is degene in 2021 toch wel de mooiste: "De eerste vond ik nog altijd de meest speciale. Zeker met het einde van de race, dat was voor mij de mooiste."

